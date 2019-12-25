Гинцбург рассказал о разработке лекарства, способном подавлять размножение коронавируса

На разработку может потребоваться продолжительное время.

В России разрабатывают лекарство, которое подавляет размножение коронавируса. Об этом в беседе в "РИА Новости" заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист отметил, что результаты разрабатываемого лекарства будут обнародованы позже, чем препарат на основе антител.

Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, - они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии. Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи

По его словам, на разработку лекарства может потребоваться продолжительное время.

Напомним, в начале ноября Великобритания одобрила применение "Молнупиравира" для лечения COVID-19. Препарат разработали компании из США. По информации специалистов, Молнупиравир" блокирует определенный фермент, который необходим коронавирусу для воспроизведения своей ДНК.

Ранее Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Фото: kremlin.ru