Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 в России необходимо сделать обязательной. Об этом он сказал в ходе беседы с изданием "Российская газета".
По словам специалиста, прививку от коронавируса следует включить в национальный календарь. Гинцбург подчеркнул, что к вакцинации необходимо приучать не только взрослое население страны, но и несовершеннолетних.
Для этого, безусловно, данный препарат [вырабатывающий иммунитет к COVID-19] должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной.
Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи
Также эксперт сравнил отказ от вакцинации с порицаемым в обществе поведением – "как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще" – и отметил, что люди, которые отказываются прививаться, наносят вред как себе, так и окружающим.
Ранее стало известно о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации..
Фото: kremlin.ru
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