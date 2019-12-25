Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

По мнению эксперта, к вакцинации нужно приучать не только взрослых, но и детей.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 в России необходимо сделать обязательной. Об этом он сказал в ходе беседы с изданием "Российская газета".

По словам специалиста, прививку от коронавируса следует включить в национальный календарь. Гинцбург подчеркнул, что к вакцинации необходимо приучать не только взрослое население страны, но и несовершеннолетних.

Для этого, безусловно, данный препарат [вырабатывающий иммунитет к COVID-19] должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи

Также эксперт сравнил отказ от вакцинации с порицаемым в обществе поведением – "как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще" – и отметил, что люди, которые отказываются прививаться, наносят вред как себе, так и окружающим.

Ранее стало известно о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации..

Фото: kremlin.ru