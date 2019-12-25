В России заявили о скорой победе над несколькими видами рака

Ключом к этому станет развитие иммунной онкотерапии.

В течение трёх-шести лет могут быть побеждены сразу несколько смертельно опасных видов онкологии. Речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке, заявил в беседе с РИА Новости ученый Александр Гинцбург.

По словам руководителя центра имени Гамалеи, пока рано говорить о победе над всеми видами рака, однако по перечисленным выше заболеваниям уже есть большая уверенность в успехе. Этому поспособствует развитие иммунной онкотерапии.

Гинцбург объяснил, что врачи планируют сочетать персонализированные вакцины, созданные под каждого пациента, с препаратами, снимающими "блокировку" с иммунных клеток. Такое комбинированное воздействие на опухоль уже называют наиболее перспективным направлением. В настоящее время работа над новой методикой уже ведется.

Ранее мы сообщали, что пациенты из других стран все чаще обращаются в онкологические центры России.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)