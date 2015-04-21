Стало известно о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

По данным ведомства, работодатель будет отвечать за вакцинацию работающего пенсионера.

Во вторник, 9 ноября, в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания.

За отказ от вакцинации предусмотрены санкции. О них рассказали в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".

По данным ведомства, работодатель будет отвечать за вакцинацию работающего пенсионера.

В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации – на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами – работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива. сообщили в ведомстве

Ранее комздрав перечислил пункты вакцинации, в которых есть "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv