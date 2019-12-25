Комздрав перечислил пункты вакцинации, в которых есть "Спутник Лайт"

Вакцина является однокомпонентной.

Комитет по здравоохранению опубликовал список пунктов вакцинации, в которых есть вакцина "Спутник V". В него вошли городские поликлиники, а также медицинские стационарные учреждения, например, Боткинская больница, Николаевская больница.

Полный список можно посмотреть на сайте Комитета.

Напомним, что теперь "Спутник Лайт" можно использовать только для повторной вакцинации или вакцинации после перенесенного коронавируса. Также его используют для вакцинации иностранцев. Препарат был популярен. До введения новых рекомендаций Минздрава его выбрали 371 тыс. петербуржцев.

Недавно научный журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец