The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"

Большинство побочных эффектов у принимавших вакцину, были мягкими или средними.

Научный журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По результатам исследования выяснилось, что большинство побочных эффектов, выявленных у принимавших вакцину, были мягкими или средними. При этом не было обнаружено серьезных реакций на препарат.

Также в The Lancet отметили, что "Спутник Лайт" вызывает сильный иммунный ответ как в группах, не переболевших коронавирусом, так и среди переболевших.

Ранее Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" решен

Фото: sputnikvaccine.com