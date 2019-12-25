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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"
Сегодня, 14:35
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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"

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Большинство побочных эффектов у принимавших вакцину, были мягкими или средними.

Научный журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По результатам исследования выяснилось, что большинство побочных эффектов, выявленных у принимавших вакцину, были мягкими или средними. При этом не было обнаружено серьезных реакций на препарат.

Также в The Lancet отметили, что "Спутник Лайт" вызывает сильный иммунный ответ как в группах, не переболевших коронавирусом, так и среди переболевших.

Ранее Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" решен

Фото: sputnikvaccine.com

Теги: the lancet, вакцина, коронавирус, спутник лайт, статья
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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