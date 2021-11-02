Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" решен

Вакцина "Спутник Лайт" доставляется по всей России, вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах решен. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены.
Михаил Мурашко, глава Минздрава
Как отметил Мурашко, доступность вакцины на данный момент обеспечена во всех регионах РФ.
Накануне Петербург получил партию "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.