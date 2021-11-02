Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник Лайт" решен

Как отметил Мурашко, доступность вакцины на данный момент обеспечена во всех регионах.

Вакцина "Спутник Лайт" доставляется по всей России, вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах решен. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Как отметил Мурашко, доступность вакцины на данный момент обеспечена во всех регионах РФ.

Накануне Петербург получил партию "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз.

Видео: Правительство России