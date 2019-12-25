Петербург получил партию "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз

В ближайшее время препарат доставят в прививочные пункты.

Фармацефтическая база Петербурга получила партию вакцины "Спутник Лайт". В Смольном уточнили, что в город привезли 100 тыс. доз.

Скоро препарат развезут по прививочным пунктам. По новой версии рекомендаций Минздрава, данную вакцину будут использовать для горожан, которые переболели коронавирусом не менее шести месяцев назад, и для ранее привитых петербуржцев, которые спустя полгода пришли на ревакцинацию.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, темны вакцинации необходимо наращивать, в то же время важно, "чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида."

Согласно последним данным, полностью вакцинировались 1 901 917 человек.

Ранее мы писали, что петербуржцы с QR-кодами предлагают помощь непривитым за деньги.

Фото: Смольный