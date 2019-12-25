Петербуржцы с QR-кодами предлагают помощь непривитым за деньги

В перечень услуг также входит шопинг, посещение МФЦ и библиотек.

Петербуржцы, прошедшие вакцинацию, решили заработать на этом, сообщил "Петербургский дневник".

Находчивые горожане решили помочь тем, у кого пока нет QR-кода. За 250 рублей "предприниматели" предлагают совершить за непривитых шопинг, сходить в МФЦ или библиотеку. Некоторые в объявлениях на различных площадках призывают петербуржцев не подвергать здоровье риску и оставаться дома, а они за некоторую сумму решат все бытовые проблемы.

Коллеги из "Петербургского дневника" также отметили, что в доме, где живет автор поста, давно наладили помощь тем, кто не может ходить в магазин. Соседи оказывают курьерские услуги бесплатно.

Ранее мы писали, что начало нерабочей недели в Петербурге началось с пробок на КАД.

Фото: pexels