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Начало нерабочей недели в Петербурге началось с пробок на КАД
Сегодня, 9:13
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Начало нерабочей недели в Петербурге началось с пробок на КАД

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Очевидцы сообщили, что в общественном транспорте тоже много людей.

Рано утром в понедельник, 1 ноября, несмотря на начало нерабочей недели, в Петербурге все равно появились заторы на дорогах. По оценкам "Яндекс.Карт", в 7:30 дорожную ситуацию оценили на 1 балл, а через 10 минут уже на 2 балла, хотя обычно на балл больше. 

Самая длинная пробка, около 3 км, была перед вантовым мостом через Неву (по всей видимости, там было ДТП). Также затор образовался на подъезде к городу с Колтушского шоссе и на Киевском шоссе (там идут дорожные работы). На момент публикации статьи, стоит участок на набережной Кутузова и небольшой участок Невского проспекта.

Помимо этого, на некоторых ветках в метро плотнее, чем обычно. 

Синяя ветка. Я такого даже в будни не видела в это время. На "Удельной" тоже немало народу было. Долго ждали состав, около 3 минут.

сообщила читательница "Фонтанке"

Фото: Яндекс.Карты, Фонтанка

Теги: коронавирус, локдаун, петербург, пробки
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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