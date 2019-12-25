Начало нерабочей недели в Петербурге началось с пробок на КАД

Очевидцы сообщили, что в общественном транспорте тоже много людей.

Рано утром в понедельник, 1 ноября, несмотря на начало нерабочей недели, в Петербурге все равно появились заторы на дорогах. По оценкам "Яндекс.Карт", в 7:30 дорожную ситуацию оценили на 1 балл, а через 10 минут уже на 2 балла, хотя обычно на балл больше.

Самая длинная пробка, около 3 км, была перед вантовым мостом через Неву (по всей видимости, там было ДТП). Также затор образовался на подъезде к городу с Колтушского шоссе и на Киевском шоссе (там идут дорожные работы). На момент публикации статьи, стоит участок на набережной Кутузова и небольшой участок Невского проспекта.

Помимо этого, на некоторых ветках в метро плотнее, чем обычно.

Синяя ветка. Я такого даже в будни не видела в это время. На "Удельной" тоже немало народу было. Долго ждали состав, около 3 минут. сообщила читательница "Фонтанке"

Фото: Яндекс.Карты, Фонтанка