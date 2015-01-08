Стало известно, сколько петербуржцев привились "Спутником Лайт" и другими вакцинами

Однокомпонентная вакцина оказалась на втором месте по популярности.

Стало известно, сколько петербуржцев вакцинировались "Спутником Лайт" до введения новых рекомендаций Минздрава. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Однокомпонентную вакцину выбрали 370 тысяч жителей Петербурга. Теперь ее можно использовать только для ревакцинации или вакцинации после перенесенного коронавируса.

По словам Лисовца, "Спутник V" выбрали 1,47 млн человек, "КовиВак" — 36,7 тыс., "ЭпиВакКорону" — 27 тысяч. Стоит отметить, что партии "Спутника V" и "Спутника Лайт" были самыми большими.

Сегодня Европейский университет опубликовал результаты опроса о том, кто проходит вакцинацию в Петербурге.

Фото: Piter.TV