В Европейском университете выяснили, люди какого возраста и с каким образованием проходят вакцинацию в Петербурге

Каждый пятый не стал делать прививку из-за медицинских противопоказаний.

Ученые Европейского университета составили портрет петербуржцев, которые вакцинируются против коронавируса. В опросе приняли участие 5064 человека старше 18 лет. Об этом 2-го ноября сообщила пресс-служба университета.

Более 50% вакцинированных респондентов были старше 60 лет. Горожане с высшим образованием прививались чаще. Около 20% не сделали прививку из-за медицинских противопоказаний.

Опрос показал, что 45,3% получили хотя бы одну дозу вакцины. 35,7% предпочли "Спутник V", 6,4% — "Спутник Лайт", 3,3% — "КовиВак", менее 1% — "ЭпиВакКорону". Ревакцинацию прошли 1,4% опрошенных.

Среди опрошенных 60-69 лет вакцинацию прошел 51%, среди 70-70 — 53%. У 50% респондентов есть высшее образование.

Реже прививку делали те, кто хотя бы один раз официально болел COVID-19. После перенесенного заболевания вакцинироваться захотели только 36%. 47% никогда не получали положительный результат теста.

Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями делали прививку реже, чем люди без этих заболеваний. По словам Оксаны Станкевич, врача-инфекциониста, исследователя ИММИ ЕУСПб и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, важно вакцинировать людей с ослабленным иммунитетом, так как они тяжелее болеют и чаще заражаются повторно. Станкевич отметила, что к группам риска относятся люди с онкологическими, ревматологическими заболеваниями, тяжелым поражением почек, печени, тяжелой сердечно-сосудистой патологией, диабетом.

Эти заболевания не считаются поводом для медотвода, наоборот, таких пациентов нужно вакцинировать в первую очередь. Реальных противопоказаний мало. Среди них анафилактическая реакция после первой дозы и пока что детский возраст. Оксана Станкевич.

Опрос проводился в рамках очередного раунда исследования распространенности антител к SARS-CoV-2. Помимо Европейского университета исследованием занимается НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, клиники "Скандинавия" и лаборатории "Genetico" при поддержке АО "Полиметалл".

Фото: администрация Петербурга