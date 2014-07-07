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В Петербурге расширили список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации
Сегодня, 18:06
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В Петербурге расширили список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации

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В него попали граждане старше 60 лет.

Главный санитарный врач Петербурга расширила список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Постановление с подписью Наталии Башкетовой было опубликовано 9 ноября на сайте регионального Роспотребнадзора. После опубликования документа сайт стал работать с перебоями. 

В список добавили лиц старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, студентов, которые проходят практику вне структурных подразделений образовательных организаций, работников промышленности. К хроническим заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, сахарный диабет, ожирение.

Ранее вакцинация была обязательной для работников сферы образования, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования и такси. Изменения внесли в постановление "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Ранее стало известно, в каких пунктах можно привиться "Спутником Лайт". 

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: вакцинация, обязательная вакцинация, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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