Онковакцина уничтожила метастазы у первого пациента

Пациент будет находиться под пристальным наблюдением врачей на протяжении трех лет.

Первый пациент, получивший российскую онковакцину, уже закончил лечение. Известно, что у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо. Соответствующее заявление в интервью местному изданию "Газета.Ru" сделал Герой Труда России, академик РАН, научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В текущий момент пациента наблюдают каждый месяц. Руководитель "НМИЦ радиологии" при министерстве по здравоохранению, академик Андрей Каприн делает этому человеку детальную компьютерную томографию — с очень высоким разрешением.

В первую очередь смотрят лимфоузлы, обследуют всего пациента, с головы до пят. Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили. Александр Гинцбург, академик

Специалист пояснил, что отечественная онковакцина создана на основе технологии мРНК. Она настраивает иммунную систему пациента таким образом, что она сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента формируется индивидуальный препарат на основе генетических данных.

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Фото: Piter.tv