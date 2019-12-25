Антициклон порадует солнцем Петербург 16 июля

Днём в Северной столице +27…+29 градусов.

Северная столица в среду останется под влиянием южной периферии антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, лишь на юге Ленобласти местами ещё прошумят короткие грозовые дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 16 июля в Петербурге составит +27…+29 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидается без осадков, ночью +15…+17 градусов, днём +27…+29 градусов. Тем временем 12-14 июля стали самыми жаркими днями лета 2025 в Северной столице.

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Фото: Piter.tv