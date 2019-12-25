В Петербурге 12-14 июля стали самыми жаркими днями лета 2025

Температура достигала +30°C, но впереди возможны новые температурные рекорды.

Три последних дня в Санкт-Петербурге стали самыми знойными в текущем сезоне — столбики термометров поднимались до +30 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

15 июля ожидается небольшое похолодание до +26...+28°C, однако в ближайшие дни жара может вернуться. В Ленинградской области прогнозируются кратковременные дожди с грозами и возможным градом, а с 16 июля установится сухая погода.

Температура воды в водоемах региона продолжает расти — в Финском заливе она уже достигла +20...+23 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40% петербуржцев спорят с коллегами из-за кондиционеров.

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге