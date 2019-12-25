Ученые связали иммунный ответ от вакцины с возрастом

У пожилых людей вырабатывается меньше антител.

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки провели исследование и выяснили, что у пожилых людей от вырабатывается меньшее количество антител от коронавируса. Статья была опубликована в Journal of the American Medical Association, сообщает eurekalert.org.

Отмечается, что пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу даже если прошли вакцину. Несмотря на это, исследование показало, что вакцина достаточно эффективна, то есть снижается риск тяжелого течения коронавируса и риск заражения в принципе.

Ученые выяснили, что прививки снижают распространение "ковида" и новых его мутаций. Особенно это важно для пожилых людей, которые более восприимчивы к прорывным инфекциям.

Так, иммунный ответ измерили в крови 50 человек через две недели после прививки препаратом Pfizer. Участники исследования были распределены по возрасту. Их сыворотку подвергли воздействию исходного коронавируса SARS-CoV-2 "дикого типа" и варианта P.1 (известен как "гамма").

Так, испытуемые от 20 лет имели почти семикратное увеличение антител по сравнению с самой возрастной группой от 70 до 82 лет. Оказалось, чем человек моложе, те у него более устойчивые антитела.

Исследователи заключили, что вакцинация все равно очень важна для пожилых людей, несмотря на выработку меньшего количества антител.

Фото: Piter.TV