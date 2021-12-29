Американские ученые сравнят гены кукурузы

Так исследователи хотят понять, как кукуруза стала одной из основных зерновых культур в мире.

Ученые из Университета штата Айова находятся в поисках древнего предка кукурузы. Это необходимо для понимая того, как ей удалось стать одной из основных зерновых культур в мире. Об этом сообщает Phus.org.

Ученые сравнят гены кукурузы с генотипом древних предков. Так они хотят выявить дикого предшественника растения. Ученые считают предком кукурузы травянистое растение теосинте (Zea mays ssp. parviglumis), которое растет на территории Мексики. Люди его одомашнили порядка 10 тыс. лет назад.

Исследователи предполагают, что дикий предок мог быть устойчив к болезням, а также засухе и другим неблагоприятным условиям.

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