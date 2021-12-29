Ученые предложили программировать иммунные клетки для лечения диабета I типа

Схожая терапия успешно используется для лечения некоторых видов рака.

Ученые из Университета Толедо (США) предложили перепрограммировать иммунные клетки пациента для лечения диабета первого типа. Информация об этом появилась на сайте университета.

Это может превратить диабет I типа из пожизненного заболевания, требующего тщательного контроля и ежедневного введения инсулина, в болезнь, которую можно вылечить, возможно, даже с помощью одной инфузии иммунных клеток, – говорится в сообщении.

Так, ученые предлагают использовать иммунную терапию CAR T-клетками. Для этого из крови пациента необходимо выделить иммунные клетки, а затем их модифицировать, чтобы нацелить их на определенное действие. Далее эти клетки размножаются в лабораторных условиях и вводятся пациенту обратно.

CAR T-клеточная терапия уже успешно используется для лечения некоторых видов рака, в том числе при лечении лейкемии и лимфомы.

Ранее мы писали, что ученые выявили причины биоразнообразия на Цинхай-Тибетском нагорье.

Фото: pixabay