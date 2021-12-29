Ученые предложили программировать иммунные клетки для лечения диабета I типа

Ученые из Университета Толедо (США) предложили перепрограммировать иммунные клетки пациента для лечения диабета первого типа. Информация об этом появилась на сайте университета.
Это может превратить диабет I типа из пожизненного заболевания, требующего тщательного контроля и ежедневного введения инсулина, в болезнь, которую можно вылечить, возможно, даже с помощью одной инфузии иммунных клеток, – говорится в сообщении.
Так, ученые предлагают использовать иммунную терапию CAR T-клетками. Для этого из крови пациента необходимо выделить иммунные клетки, а затем их модифицировать, чтобы нацелить их на определенное действие. Далее эти клетки размножаются в лабораторных условиях и вводятся пациенту обратно.
CAR T-клеточная терапия уже успешно используется для лечения некоторых видов рака, в том числе при лечении лейкемии и лимфомы.
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Фото: pixabay
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