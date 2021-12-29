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Ученые выявили причины биоразнообразия на Цинхай-Тибетском нагорье
Сегодня, 11:09
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Ученые выявили причины биоразнообразия на Цинхай-Тибетском нагорье

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В Китае это нагорье называют крышей мира, а также водонапорной башней Азии и третьим полюсом.

Ученые выяснили, что разнообразие растений на Цинхай-Тибетском нагорье можно объяснить географической изоляцией, а также естественным отбором и гибридизацией. Статья была опубликована в журнале New Phytologist.

Кроме того, на нагорье встречается много эндемичных видов растений. Так, из 12 тыс. видов порядка 20% больше нигде не встречаются. В Китае это нагорье называют крышей мира, а также водонапорной башней Азии и третьим полюсом.

Там живут многие редкие животные и растут редкие растения. По словам генетиков, в нагорье продолжается процесс видообразования. По этой причине считается, что в будущем появятся новые виды растений, так как было обнаружено в ходе исследования много гибридов.

Ранее мы писали, что ученые создали материал в два раза прочнее стали. 

Фото: pixabay 

Теги: биоразнообразие на цинхай-тибетском нагорье, китайские ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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