В Китае вывели новую разновидность карася без мелких костей

Новый сорт выведи при помощи редактирования генов.

Ученые из Китая при помощи редактирования генов вывели новую разновидность карася без межмышечных костей. Таким образом употреблять в пищу рыбы станет намного проще, сообщает агентство Синьхуа.

Карась славится нежным мясом и вкусом, но мелкие межмышечные кости затрудняют употребление рыбы в пищу. Они легко застревают в горле и трудно поддаются промышленной переработке из-за маленького размера.

В 2021 году биологи вырастили поколение, которое может передать новые генетические черты потомству и развиваться так же нормально, как обыкновенный карась.

Предполагается, что данный результат в будущем поможет повлиять на потребление водных продуктов.

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