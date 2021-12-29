Ученые нашли древнейшую окаменелость цветка возрастом 164 млн лет

Ученые из Китая нашли древнейшую окаменелость цветочного бутона растения Florigerminis jurassica. Данная находка меняет представление об эволюции растений, так как отпечаток относится к юрскому периоду. Возраст окаменелости составляет примерно 164 млн лет. Статья была опубликована в журнале The Geological Society.
Нашли окаменелость цветочного бутона во Внутренней Монголии.
Окаменелая находка доказывает наличие покрытосеменных растений в юрском периоде. Поэтому требуется переосмысление эволюции покрытосеменных растений, — сообщили ученые.
Благодаря находке стало известно, что покрытосеменные растения уже имели семена в конце юрского периода. Ранее предполагалось, что цветковые растения появились примерно 100 – 135 млн лет назад. Это меловой период.
Ранее мы писали, что в Южном океане растаял самый крупный айсберг.
Фото: pixabay
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