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Ученые нашли древнейшую окаменелость цветка возрастом 164 млн лет
Сегодня, 13:09
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Ученые нашли древнейшую окаменелость цветка возрастом 164 млн лет

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Ее возраст составляет 164 млн лет.

Ученые из Китая нашли древнейшую окаменелость цветочного бутона растения Florigerminis jurassica. Данная находка меняет представление об эволюции растений, так как отпечаток относится к юрскому периоду. Возраст окаменелости составляет примерно 164 млн лет. Статья была опубликована в журнале The Geological Society.

Нашли окаменелость цветочного бутона во Внутренней Монголии.

Окаменелая находка доказывает наличие покрытосеменных растений в юрском периоде. Поэтому требуется переосмысление эволюции покрытосеменных растений, — сообщили ученые.

Благодаря находке стало известно, что покрытосеменные растения уже имели семена в конце юрского периода. Ранее предполагалось, что цветковые растения появились примерно 100 – 135 млн лет назад. Это меловой период.

Ранее мы писали, что в Южном океане растаял самый крупный айсберг. 

Фото: pixabay 

Теги: возраст самого древнего цветка, китайские ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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