В Южном океане растаял самый крупный айсберг

Айсберг высвободил 152 млрд тонн пресной воды.

Ученые посчитали, сколько воды высвободил в Атлантический океан айсберг A68A. Так, осколок по океану преодолел около 4 тыс. километров. За 3,5 года он высвободил 152 млрд тонн пресной воды в океан. Об этом сообщает издание Phys.org.

Площадь айсберга равнялась 5,72 тыс. квадратных метров. Отмечается, что это был самый крупный из зарегистрированных на сегодня айсбергов.

Этой водой можно было бы заполнить 60 миллионов олимпийских бассейнов. Вся эта вода попала в воды вокруг острова Южная Георгия, который находится в Атлантическом океане, - говорится в сообщении.

Ученые считают, что такие объемы высвободившейся пресной воды могли нарушить экосистему острова.

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