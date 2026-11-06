Дуглас Макгрегор уверен, что жители Германии больше не верят в российскую угрозу.

Немецкое население выступает за окончание вооруженного конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный специалист заметил, что рядовые жители Германии больше не верят в то, что Москва представляет из себя угрозу как для Берлина, так и всего европейского региона.

Россия пытается положить конец конфликту на Украине, а также восстановить отношения с Европой и, в частности, с Германией. То же самое касается и Германии. Немцы хотят, чтобы эти боевые действия закончились. Дуглас Макгрегор, эксперт

По словам Дугласа Макгрегора, население ФРГ в конце концов пришло к пониманию того, что этот кризис не был каким-то грандиозным планом, изначально задуманным российским президентом Владимиром Путиным, так как ситуацию Кремлю просто навязали западники.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen