Ученые выяснили, что Гольфстрим рекордно замедлился

Это может спровоцировать засуху в Европе, а также вечные дожди в Америке.

Ученый-климатолог из Свободного университета Берлина провел исследование и выяснил, что таяние что атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), которую еще называют Гольфстримом, стремительно приближается к критически низкой скорости. Статья была опубликована в журнале Nature Climate Change.

За последнее столетие водоворот океанских течений, несущий тепло на север, сильно замедлился. Оказалось, что замедляет Гольфстрим таяние ледников. Ученый считает, то сейчас сеть вод находится на грани своей стабильной работы.

"Представленные результаты предполагают, что это снижение может быть связано с почти полной потерей стабильности Гольфстрима в течение этого столетия, AMOC, кажется, близок к критическому переходу в режим слабой циркуляции", — говорится в статье.

Предполагается, что замедление Гольфстрима может принести засуху в Европу и постоянные дожди в Америку.

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