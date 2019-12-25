Ученые считают, что таяние ледников приведет к «эффекту климатического домино»

Ученые изучили более 3 млн компьютерных климатических моделей.

Исследователи изучили более 3 млн компьютерных климатических моделей и выяснили, что таяние ледников может привести к "ужасающему эффекту климатического домино". Всему виной глобальное потепление, нагревающее океан. Это приводит к дестабилизации ледяных щитов планеты, выяснили ученые.

Однако в настоящее время ученые не могут сказать, сколько времени займет процесс "домино".

Исследователи считают, что если человечество не будет предпринимать никаких мер для борьбы с изменением климата, то под воду могут уйти прибрежные города. В частности, были отмечены Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Мумбаи.

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