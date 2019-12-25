Под ледником в Антарктиде нашли тепловой поток

В будущем это может ускорить повышение уровня моря.

Ученые из Института Альфреда Вегенера под одним из быстро тающих ледников Антарктиды нашли геотермальный поток. Речь идет про ледник Туйэтса. Исследование было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Так, ледник Туэйтс называют самым опасным в мире. На него приходится порядка 4% глобального повышения уровня моря. И эта доля может вырасти, потому что ледник считается одним из самых неустойчивых. Он во многих местах опирается на морское дно и контактирует с теплыми водными массами.

Пока ученые не могут точно определить, насколько геотермальный поток нагревает дно ледника. Однако в будущем это может ускорить потери льда на Земле, а также привести к повышению уровня моря.

Ранее мы писали, что защита Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма ослабевает спустя три месяца.

Фото: pixabay