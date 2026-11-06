Балтийские таможенники нашли склад нелегальных сигарет на 10 млн рублей

Немаркированные сигареты и электронки обнаружили на складе в Петербурге.

Балтийские таможенники обнаружили в Петербурге склад с нелегальной табачной продукцией стоимостью около 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Балтийской таможни нашли на складе во Фрунзенском районе города табачные изделия без обязательной маркировки. Из незаконного оборота изъяли более 42 тыс. пачек сигарет, произведённых в ОАЭ и Белоруссии, а также около 500 электронных сигарет. По предварительным оценкам, стоимость выявленной продукции превышает 10 млн руб.

Материалы доследственной проверки по фактам хранения и перевозки немаркированных товаров направили в региональное управление МВД для принятия процессуального решения. Санкция соответствующей статьи предусматривает до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

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Фото: Piter.TV