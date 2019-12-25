В ОП предложили ввести дополнительные выплаты для многодетных ко Дню матери

Вячеслав Гриб не считает, что праздник должен стать официальным выходным днем.

Дополнительные выплаты ко Дню матери требуется ввести на российской территории для женщин, воспитывающих троих и более детей. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, региональным властям стоит инициировать создание наград и дополнительных систем льгот для многодетных женщин. В том числе речь идет о премировании за успехи в воспитании детей.

Считаю, что надо в этот день, 29 ноября, сделать выплаты. В первую очередь это могут быть дополнительные выплаты многодетным матерям. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Напомним, что День матери отмечается по всей стране в последнее воскресенье ноября, которое в 2026 году выпадает на 29 число. В ОП не думают, что День матери должен стать официальным выходным днем.

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Фото: Piter.tv