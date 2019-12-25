В ОП предложили ввести допзанятия для отстающих от программы школьников

Владислав Гриб уверен, что программа должна быть добровольной.

В России дополнительные занятия на каникулах или в выходные необходимо ввести в школах для учеников, которые отстают от учебного процесса и хотят наверстать учебную программу. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, дети должны посещать подобные занятия добровольно. Также подобные мероприятия позволят педагогам получать дополнительные выплаты.

Нужно вводить дополнительные занятия для детей, которые имеют желание наверстать программу, если по каким-то причинам отстали от учебного процесса. Эти занятия могут проводиться во время осенних, зимних каникул. Конечно, с обязательной доплатой учителям за дополнительные занятия. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Замсекретаря ОП Гриб предложил перенести начало уроков в школах на девять утра.

Фото: Piter.tv