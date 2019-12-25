Замсекретаря ОП Гриб предложил перенести начало уроков в школах на девять утра

В Общественной палате призвали задуматься о безопасности детей, вынужденных ходить на уроки в темноте.

В Москве выступили с инициативой перенести начало уроков в российских школах на девять утра для повышения уровня безопасности учеников, которые добираются до школы в темное время суток. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста,

Такой график можно установить после осенних каникул, вплоть до весенних каникул, вот на эти две четверти. С учетом темного времени суток для обеспечения безопасности это можно рассмотреть . Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт считает, что подобный график особенно важен для младшеклассников. Владислав Гриб отметил, что перенос начала уроков может повысить безопасность детей, а решение о новом школьном расписании можно оставить на усмотрение руководства образовательного учреждения.

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Фото: Piter.tv