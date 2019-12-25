Доходы бюджета Петербурга за десять месяцев достигли 1,249 трлн рублей

Доходы Петербурга выросли на 8,8% за январь-октябрь 2026 года.

К 1 ноября 2026 года в городской бюджет Санкт-Петербурга поступило ₽1,249 трлн — это 85,5% утверждённого годового плана. Прирост к аналогичному периоду 2025-го составил 8,8%, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Собственные доходы — налоговые и неналоговые — достигли ₽1,22 трлн. Львиную долю поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций: вместе они дали 70,2%, или ₽855,9 млрд.

По словам Корабельникова, положительная динамика зафиксирована по всем ключевым доходным источникам. Так, поступления по НДФЛ выросли на 11,4%, до ₽520,6 млрд, по налогу на прибыль организаций — на 10,4%, до ₽335,3 млрд. Доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса увеличились на 5,7% (₽115 млрд), имущественные налоги — на 24,6% (₽114,1 млрд).

Расходы бюджета за отчётный период составили ₽1,171 трлн. Исполнение опережает показатель аналогичного периода прошлого года и составляет 70,8%, а рост в абсолютном выражении — ₽81,9 млрд.

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Фото: Piter.TV