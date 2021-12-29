Китайские ученые выяснили, что ядро Земли находится в суперионном состоянии

Земля состоит из тонкой коры, под которой находится мантия, окружающая ядро.

Ученые из Китая в ходе исследования смоделировали состояние вещества во внутреннем ядре Земли. Их предположения основывались на том, что жедезо (основной компонент ядра) формирует суперионные сплавы с водородом, углеродом и кислородом. Статья была опубликована в журнале Nature.

При помощи численного моделирования специалисты рассчитали термодинамические характеристики двух вариантов кристаллических hcp-решеток, которые содержали 64 атома железа.

В результате с помощью данной модели удалось объяснить различия между расчетной и измеренной скоростью сейсмических волн во внутреннем ядре. Удалось объяснить также его сейсмическую анизотропию.

Земля состоит из тонкой коры, под которой находится мантия, окружающая ядро.

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