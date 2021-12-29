Ученые выяснили, почему российская Арктика богата алмазами

Ранее на этих территориях нашли останки теплолюбивых животных и растений.

Ученые из Кольского научного центра объяснили алмазоносность западной части российской Арктики. Для этого была изучена геодинамическая эволюция региона. Статья опубликована в журнале Oceanology.

Ранее считалось, что драгоценные камни есть только в Индии, Южной Африке и Америке. То есть предполагается, что для формирования камня необходимо много солнечного света и тепла. По этой причине ранее считалось, что найти алмазы в более суровом климате нельзя. Однако в Арктике нашли останки теплолюбивых животных и растений. Исследователи предположили сразу, что алмазы на этой территории тоже можно будет найти.

"Представляя себе время, когда на севере разводили слонов и травы южных земель, мы не можем сомневаться, что алмазы, яхонты и другие дорогие камни могли встречаться, и их можно искать, как недавно серебро и золото, которых не знали наши предки". – делятся исследователи.

Ранее мы писали, что в будущем человечество может столкнуться с нехваткой белка. Предполагается, что к 2050 году население Земли увеличится до 9 млрд человек.

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