Лидером по поставкам алмазов в Индию стали ОАЭ с 685 млн долларов.

Поставки алмазов из России в Индию выросли вдвое. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные индийского Министерства торговли и промышленности.

Отмечается, что в августе нынешнего года индийские покупатели ввезли российских алмазов на 31,3 млн долларов. Показатель прошлого года составил 13,4 млн за тот же период. Нынешний показатель стал максимальным с апреля 2025-го, когда поставки составили 92,5 млн долларов.

При этом отмечается, что с начала года закупки алмазов сократились почти на 40% и составили 342,1 млн долларов. По этому показателю Россия занимает седьмое место. Лидером по поставкам алмазов в Индию стали ОАЭ с 685 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что почти 20 тонн зараженных мандаринов из ЮАР запретили к ввозу в морском порту Петербурга.

Фото: pixabay.com