Почти 20 тонн зараженных мандаринов из ЮАР запретили к ввозу в морском порту Петербурга

В прошедшие выходные в морском порту Петербурга государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил подозрительную личинку во время осмотра партии свежесобранных цитрусов, прибывших из Южной Африки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Образцы поражённых плодов мандарины были немедленно переданы специалистам для анализа в лабораторию Северо-Западного филиала федерального научно-исследовательского института ветеринарии и зоотехнии животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

Проведённые исследования показали, что фрукты весом около 19,6 тонн заражены опасным карантинным видом насекомых — средиземноморской плодовой мухой (латинское название Ceratitis capitata Wied.). Данный случай представляет серьезную угрозу фитосанитарной безопасности, так как в соответствии с установленными нормами Евразийского экономического союза любые поставки цитрусовых, инфицированные этим вредоносным организмов, запрещены к ввозу.

Фото: Pxhere