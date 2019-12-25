Партию зараженных цветов из Латвии не пустили в Петербург

В партии находились колумбийские гвоздики, нидерландские хризантемы и эустомы.

Сотрудники Россельхознадзора в Петербурге не допустили ввоз цветов, которые были заражены опасными карантинными вредителями. Речь идет о западном цветочном трипсе и табачной белокрылке.

В партии из Латвии находились колумбийские гвоздики, нидерландские хризантемы и эустомы. Проверку проводили в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Найденные в растениях вредители включены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

В соответствии с законодательством в области карантина растений, выпуск партий цветочной продукции в количестве 200 гвоздик, 200 эустом и 400 хризантем, предназначавшихся для цветочных компаний Петербурга, был запрещен, по решению собственников продукция подлежит уничтожению. Пресс-служба Россельхознадзора

