260 тонн риса из Мьянмы не пустили в Петербург без документов

Крупная партия крупы не прошла фитосанитарный контроль в морском порту.

Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза крупной партии рисовой крупы через морские ворота Северной столицы. Груз весом около 260 тонн следовал из Мьянмы.

В ходе проверки специалисты ведомства установили отсутствие необходимой сопроводительной документации. Как пояснили в пресс-службе управления, на продукцию не были оформлены декларация о соответствии техрегламентам Таможенного союза, а также протоколы лабораторных исследований. Это является грубым нарушением действующих норм.

Ввоз данной партии на территорию страны запретили. В надзорном органе подчеркнули, что подобные меры принимаются для защиты потребителей и недопущения на рынок некачественных или опасных товаров. Контроль за импортной продукцией остается приоритетной задачей ведомства.

Фото: pxhere.com