В Петербурге наливайки массово переделывают в магазины

После ограничений на ночную продажу алкоголя заведения в жилых домах меняют формат работы.

В Санкт-Петербурге точки общепита в многоквартирных домах, ранее ориентированные преимущественно на продажу алкоголя, начали активно менять профиль деятельности. Тенденция сформировалась после вступления в силу закона, ограничивающего реализацию спиртного в ночное время.

Как сообщили участники рынка, предприниматели адаптируют бизнес-модель и переводят такие объекты в формат продуктовых магазинов шаговой доступности. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что ассортимент в подобных торговых точках стал значительно шире. По его словам, если ранее они были сосредоточены главным образом на алкогольной продукции, то теперь покупателям предлагают овощи, замороженные товары и другие повседневные продукты.

По данным профильного ведомства, в реестр подано около 680 заявок от представителей бизнеса, однако одобрение получили 450 из них. Ситов выразил мнение, что до конца года оставшиеся заведения либо прекратят работу, либо завершат перепрофилирование.

Ранее мы сообщали, что магазин, продающий товары IKEA, открыли в Петербурге.

Фото: Piter.tv