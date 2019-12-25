Магазин, продающий товары IKEA, открыли в Петербурге

Вторая торговая площадка открылась неподалеку от Полюстровского рынка, тогда как первая функционирует в Москве.

В Северной столице появился новый магазин торговой марки "Энкель", специализирующейся на продаже продуктов бренда IKEA, покинувшего Россию. По информации издания "Деловой Петербург", вторая торговая площадка открылась неподалеку от Полюстровского рынка, тогда как первая функционирует в Москве.

Компания подчеркивает, что имеет многолетний опыт поставок товаров из IKEA в различные регионы страны и прекрасно осознает важность ассортимента шведского ритейлера для покупателей. Несмотря на уход основного поставщика, многие российские производители продолжают выпускать продукцию высокого качества, соответствующую стандартам прежнего владельца. "Энкель" гарантирует тщательную проверку товара перед продажей и стремится поддерживать доступные цены.

Помимо открытия офлайн-точек, сообщается о запуске первого мебельного гипермаркета "Нонтон" в виде интерактивного пространства интерьера, расположенного в торговом центре "Кубатура" во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Операторы проекта заявляют о планах расширения сети и замещении позиций ушедших иностранных брендов.

Кроме того, на протяжении текущего года жители культурной столицы получили возможность посетить две точки продаж белорусского бренда Swed House, представленные в торговых центрах "Парнас Сити" и "Пулково III". Эти площадки позиционируются как достойные альтернативы знаменитой шведской сети.​

Ранее мы сообщили о том, что инновационный центр построят в промзоне "Парнас".

Фото: Unsplash (Kam Idris)