Инновационный центр построят в промзоне "Парнас"

АО "Особая экономическая зона „Санкт-Петербург"" начала процедуру подбора проектной организации для строительства инновационного центра на территории площадки "Парнас", пишет "КоммерсантЪ-СПб".
Подрядчику потребуется подготовить необходимую проектную документацию, провести инженерные исследования и обеспечить положительное заключение государственной экспертизы. Объект планируется возвести площадью минимум 18 тыс. квадратных метров, высота здания составит от одного до трех этажей. Максимальная сумма контракта определена в размере 75 млн рублей.
Срок реализации всех этапов проекта ограничен сроком в 240 календарных дней с момента официального оформления договора.
Ранее мы сообщили о том, что новый ТРК откроют в Петербурге в августе 2026 года.
Фото: Pixabay
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