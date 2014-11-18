Инновационный центр построят в промзоне "Парнас"

Подрядчику потребуется подготовить необходимую проектную документацию, провести инженерные исследования и обеспечить положительное заключение государственной экспертизы.

АО "Особая экономическая зона „Санкт-Петербург"" начала процедуру подбора проектной организации для строительства инновационного центра на территории площадки "Парнас", пишет "КоммерсантЪ-СПб".

Подрядчику потребуется подготовить необходимую проектную документацию, провести инженерные исследования и обеспечить положительное заключение государственной экспертизы. Объект планируется возвести площадью минимум 18 тыс. квадратных метров, высота здания составит от одного до трех этажей. Максимальная сумма контракта определена в размере 75 млн рублей.

Срок реализации всех этапов проекта ограничен сроком в 240 календарных дней с момента официального оформления договора.

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