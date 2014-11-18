Новый ТРК откроют в Петербурге в августе 2026 года

Ранее предполагалось запустить комплекс в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

В следующем месяце в Северной столице произойдет открытие нового торгового развлекательного комплекса "Голливуд", сообщает "КоммерсантЪ-СПб".

Согласно официальной информации на сайте проекта, торжественное открытие запланировали на начало августа. Ранее предполагалось запустить комплекс в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

"Голливуд" обещает стать масштабным центром притяжения горожан и туристов благодаря более чем двум сотням торговых точек. Здесь гости смогут насладиться широким выбором развлечений, совершить покупки, посетить уютные кафе и заняться спортом.

Ранее мы сообщили о том, что фондохранилище Кунсткамеры введено в эксплуатацию.

Фото: ТРК "Голливуд"