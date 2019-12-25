Фондохранилище Кунсткамеры введено в эксплуатацию

Появление новой площадки позволит музею увеличить объемы научной и реставрационной деятельности, а посетители получат доступ к уникальным историческим артефактам, которые раньше были скрыты от глаз широкой публики.

Многофункциональный центр Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) общей площадью 25 тысяч квадратных метров официально введен в эксплуатацию, сообщает компания "Единый заказчик в сфере строительства".

Строительство здания, предназначенного для хранения фондов музея, было завершено еще в декабре 2024 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию получили 17 июля 2025 года. Компания подчеркнула, что появление новой площадки позволит музею увеличить объемы научной и реставрационной деятельности, а посетители получат доступ к уникальным историческим артефактам, которые раньше были скрыты от глаз широкой публики.

Комплекс состоит из двух основных корпусов: административного и хранилищного. В административном блоке размещены выставочные зоны, читальные залы, библиотека, архив и сувенирный магазин. Семиэтажный корпус для хранения коллекции будет оснащен новейшими лабораториями для реставрации, специально оборудованными помещениями для осмотра и обработки документов и ценных экспонатов.

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Фото: "Единый заказчик в сфере строительства"