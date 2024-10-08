В Петербурге построят два новых приюта для бездомных животных

Приюты построят в Металлострое и Кронштадте.

На пресс-конференции в ТАСС 18 июля обсудили развитие системы помощи бездомным животным в Северной столице. Заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков рассказал о планах по созданию двух муниципальных приютов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Первый приют появится в Колпинском районе, в поселке Металлострой.

Здесь у нас рабочее проектирование идет, и в принципе проект уже на завершающей стадии. Мы ожидаем, что до конца года мы получим положительное заключение экспертизы, и в следующем году мы уже сможем перейти к строительству этого объекта. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Комплекс площадью 2200 м² сможет принять 200 собак и 100 кошек. На территории разместятся:

• Ветеринарный пункт

• Карантинное здание

• Склад для кормов

• Административный корпус

Также хочу отметить, что помимо самой площадки мы еще прорабатываем подъездные пути, чтобы гражданам было удобно посещать данный объект. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Строительство планируют начать в 2026 году, а завершить — к концу 2027 года.

Второй приют построят в Кронштадте. На такой же площади разместят 150 собак и 50 кошек. Валерий Усков отметил, что при должном финансировании, в 2028 году также этот объект будет построен и введен в эксплуатацию.

Оба объекта возведут за счет городского бюджета.

Скриншоты: ТАСС