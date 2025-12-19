Почему зимой важно носить шапку и как сохранить здоровье волос

Холод напрямую влияет на кровоснабжение кожи головы.

Зимой волосы сталкиваются с не меньшими испытаниями, чем кожа: мороз, ветер, сухой воздух и резкие перепады температур делают их ломкими, тусклыми и склонными к выпадению. Многие до сих пор пренебрегают головными уборами, не задумываясь о последствиях. О том, чем опасны прогулки без шапки и как правильно ухаживать за волосами в холодное время года, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог клиники "Будь Здоров" Анна Убилава в беседе с Piter.TV.

По словам специалиста, холод напрямую влияет на кровоснабжение кожи головы.

При низких температурах происходит сужение сосудов. Фолликулы недополучают кислород и жизненно важные питательные вещества, ухудшается их питание, и волосы могут начать выпадать активнее. Анна Убилава, врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог

Не менее серьезный вред наносит потеря влаги. Холодный воздух, особенно в сочетании с ветром, обладает крайне низкой влажностью. Он буквально вытягивает влагу из кутикулы – наружного защитного слоя волоса. В результате волосы становятся ломкими, пористыми, теряют блеск и эластичность, сильнее пушатся и электризуются. Кроме того, в холодное время года могут обостряться хронические заболевания кожи головы – себорейный дерматит, псориаз и другие. Они проявляются зудом, шелушением, чувством стянутости и даже воспалением, уточняет специалист.

Как защитить волосы в мороз

Первое и самое простое правило – носить головной убор не только при минусовой температуре, но и в ветреную или влажную погоду.

Шапка защищает сосуды кожи головы от переохлаждения и снижает риск ломкости волос. Также важно не выходить на улицу с влажной головой: в таком состоянии усиливается нарушение кровоснабжения кожи головы и страдает эластичность структуры волос. Анна Убилава, врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог

Перед выходом на мороз эксперт рекомендует использовать несмываемый уход.

Нанесите на длину волос несмываемый кондиционер или защитное масло. Это создаст невидимый барьер и уменьшит потерю влаги. В холодный период стоит пересмотреть и базовый уход. Лучше выбирать более питательные шампуни и маски. Керамиды и натуральные масла – аргановое, кокосовое, жожоба – восстанавливают липидный барьер волоса и кожи головы. Пантенол и гиалуроновая кислота удерживают влагу, а масло ши и сквалан обеспечивают интенсивное питание и защиту. Анна Убилава, врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог

Дополнительной мерой защиты станет привычка прятать волосы под верхнюю одежду, чтобы минимизировать контакт с морозным воздухом и ветром.

Питание – основа здоровья волос

Эксперт напоминает, что уход за волосами должен дополняться правильным питанием. Важно увеличить потребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, витаминами А, Е и С, а также белком, который является строительным материалом для волос. Комплексный подход – защита от холода, грамотный уход и сбалансированный рацион – поможет сохранить волосы здоровыми, блестящими и крепкими даже в самый морозный сезон.

Фото: freepik (lookstudio)