Как ухаживать за кожей зимой: советы дерматолога

Зима – настоящее испытание для кожи. Мороз, ветер и сухой воздух в помещениях из-за отопления лишают кожу влаги, нарушают защитный барьер и провоцируют раздражение, шелушение и чувство стянутости. Многие в холодное время года сталкиваются с тем, что привычный уход перестает работать. Дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники "Будь Здоров" Мария Кызымко рассказала Piter.TV, как сохранить кожу здоровой и ухоженной в холодное время года.

По словам специалиста, в холодный сезон кожа подвергается двойному стрессу – резким перепадам температуры и обезвоживанию.

Во время холодных месяцев кожа подвергается воздействию низких температур на улице и сухого воздуха внутри помещений из-за работы отопительных систем. Холод сужает сосуды, уменьшает приток крови к коже и нарушает обменные процессы. Сухой воздух способствует избыточному испарению влаги. В результате кожа теряет естественную защиту, становится сухой, раздраженной и склонной к шелушению. Мария Кызымко, дерматовенеролог, косметолог, трихолог

Дополнительным фактором становится недостаточное потребление воды: зимой люди пьют меньше, чем летом, что напрямую отражается на уровне увлажненности кожи.

Увлажнение – основа зимнего ухода

Эксперт подчеркивает: главный акцент зимой нужно делать на поддержании водного баланса.

Увлажняющий крем следует наносить сразу после умывания или душа, чтобы "запечатать" влагу в коже. Важно использовать его не только утром, но и вечером – кожа должна получать питание и восстановление круглосуточно. Не менее важно соблюдать питьевой режим и избегать слишком горячего душа. Горячая вода лишает кожу естественных защитных свойств, поэтому лучше выбирать теплый душ и ограничивать его продолжительность 5–10 минутами. Также стоит отказаться от жестких мочалок и скрабов, которые могут дополнительно травмировать сухую кожу. Мария Кызымко, дерматовенеролог, косметолог, трихолог

Мария Кызымко советует внимательно читать состав очищающих средств и избегать агрессивных компонентов.

Лучше отказаться от мыла и гелей с сульфатами – SLS, SLES, ALS. Они сильно сушат кожу и могут вызывать раздражение. Предпочтение стоит отдавать мягким средствам без спирта. Еще один важный пункт — микроклимат в квар тире. Использование увлажнителя воздуха, особенно в спальне, помогает предотвратить пересыхание кожи в ночное время. Мария Кызымко, дерматовенеролог, косметолог, трихолог

Крем или масло: что выбрать?

По словам специалиста, универсального ответа не существует – все зависит от типа кожи. Крем содержит комбинацию воды и масел, поэтому одновременно увлажняет и питает кожу. Масло создает защитный барьер, предотвращая потерю влаги, но может быть слишком тяжелым и даже забивать поры. Для сухой кожи подойдут кремы с маслами, а для комбинированной и жирной – легкие кремы, лосьоны или сыворотки. Для лица чаще всего рекомендуется именно легкий увлажняющий крем или сыворотка, а при выраженной сухости – дополнительный питательный ночной уход.

Эксперт подчеркивает, что даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Холодный ветер и сухой воздух нарушают естественный баланс, вызывая раздражение и шелушение. Легкие увлажняющие средства помогают восстановить защитные функции кожи и предотвратить чувство стянутости и дискомфорта.

На какие компоненты обратить внимание?

При выборе косметики дерматолог советует искать в составе:

Церамиды – для восстановления кожного барьера;

Витамин Е – как антиоксидант;

Пантенол – для заживления и успокоения кожи;

Аллантоин – для смягчения и противовоспалительного эффекта;

Экстракты алоэ и ромашки – для уменьшения раздражения;

Масло ши и нейтральные растительные масла – для защиты от потери влаги.

Регулярный уход, внимание к составу средств и простые бытовые привычки помогут коже пережить зиму без стресса и сохранить здоровый вид.

Фото: Freepik (senivpetro)