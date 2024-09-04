Зампреда правления "Газпром нефти" Джалябова арестовали за взятки

По версии следствия, на эти средства он приобрел квартиру в Сочи и дорогостоящий катер.

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу заместителя председателя правления компании "Газпром нефть" Антона Джалябова. Заседание проходило в закрытом режиме.

Фигуранту инкриминируют два эпизода получения взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в 2020-2021 годах, занимая должность директора филиала "Газпром инвест Надым", он получил от руководителей подрядных организаций 28 миллионов рублей. На эти средства, как полагает следствие, была куплена квартира в сочинском жилом комплексе. Кроме того, в качестве вознаграждения ему передали катер стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей.

Следователи полагают, что за незаконное вознаграждение Джалябов подписывал акты приемки работ, которые фактически не выполнялись, обеспечивал их оплату и ограждал подрядчиков от штрафных санкций за срыв графиков.

Защита ходатайствовала о назначении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, однако судья Тимур Вахрамеев поддержал позицию следствия и заключил обвиняемого под стражу до 25 апреля. Адвокат Юрий Ширинян заявил о несогласии с решением и намерении его обжаловать. Комментировать отношение самого Джалябова к предъявленным обвинениям защитник не стал.