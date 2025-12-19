Спортивный распил ГКУ "ЦСТиСК": история противодействия исполнению контракта заказчиком

В этом материалы мы расскажем вам о нашем опыте участия в конкурсе для заключения государственного контракта по Квазикоррупционной закупке от ГКУ "ЦСТиСК" (Заказчик) и неудачной попытке его исполнения, в ходе которой была вскрыта схема противодействия нам со стороны Заказчика и лиц, аффилированных с постоянными Исполнителями.

В ноябре 2025 года мы обнаружили государственную закупку в форме конкурса от ГКУ "ЦСТИСК" на проведение серии прямых трансляций спортивных мероприятий. Проанализировав конкурсную документацию мы хоть и выявили отдельные признаки возможной коррупционной составляющей, однако начальная максимальная цена закупки не предполагала многократной прибыли потенциального исполнителя, что является основным признаком закупок, подозрительных с точки зрения коррупционной составляющей. С учётом нашего опыта проведения прямых трансляций и анализа тех трансляций, которые для данного заказчика проводили предыдущие подрядчики (рассматриваемая закупка являлась типовой у ЦСТиСК) мы приняли решение участвовать в данном конкурсе. Далее мы расскажем с чем мы столкнулись и какие схемы "работы" ГКУ ЦСТиСК нами были раскрыты.



Для более полного понимания расследования предлагаем ознакомиться с терминологией:

Заявка — набор услуг, направляемый Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по контракту. Именно этот набор услуг будет оплачен в случае успешного выполнения работ.

Желательный исполнитель – участник закупки, выигрыш конкурса которого является наиболее предпочтительным результатом конкурса для Заказчика. При этом наличие желательного исполнителя, само по себе, не является признаком коррупционной закупки, т.к. желание работать с проверенным поставщиком само по себе имеет экономически здоровую природу и свидетельствует о заинтересованности Заказчиком в надлежащем исполнении контракта при минимизации рисков работы с безответственным Исполнителем. Однако наличие Желательного исполнителя может быть подтверждающим признаком коррупционной природы контракта при наличии комплекса других, более значимых признаков коррупции. Некоторые признаки желательности исполнителя могут в большей степени указывать на наличие возможной коррупционной составляющей, чем другие.

Основными признаками наличия желательного исполнителя являются:

1. Постоянный победитель закупок Заказчика определённого типа.

2. Постоянный победитель закупок Заказчика по нескольким типам закупок, имеющих не очевидную связь с профилем деятельности исполнителя.

3. Получение исполнителем большей части дохода от деятельности за счёт контрактов с конкретным Заказчиком.

При этом 2-й и 3-й признаки в большей степени могут указывать на коррупционную или Квазикоррупционную природу сотрудничества между Заказчиком и таким Исполнителем.

Квазикоррупционный контракт — контракт, содержащий набор признаков, которые в совокупности указываются, что причина его создания и заключения с высокой долей вероятности носит коррупционную или около коррупционную природу. При этом под около коррупционной природой подразумевается, например, обязательства влиятельных людей, являющихся учредителя или инвесторами Желательных исполнителей и одновременно имеющие влияние на заказчика, как через личные связи, так и через более сложные схемы взаимных обязательств. Или иная схема, когда оказанием услуг по контракту управляют одни лица, а финансовые потоки пропускаются через удобные "прокладки" в виде зависимых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Комплекс признаков Квазикоррупционного контракта состоит не только из элементов, закладываемых заказчиком в самом контракте, но и в признаках, проявляющихся в ходе его исполнения Желательными исполнителями на фоне попыток такого же исполнения нежелательным исполнителем.

Сам термин "Квазикоррупционный контракт" используется для подчёркивания того, что наличие коррупционной составляющей в контракте является оценочным суждением авторов расследования, в то время как обвинение в коррупции требует соответствующих процессуальных действий со стороны правоохранительных органов.

Контекст: с чего всё началось

Речь идёт о государственном контракте ГКУ "ЦСТиСК", предметом которого стало оказание услуг по организации и сопровождению массовых мероприятий. Начальная максимальная цена контракта формировалась на основании рыночных показателей и не вызывала вопросов с точки зрения экономики. Напротив, расчёты показывали, что при эффективной организации процессов исполнитель сможет заработать от 40 до 70% прибыли.

Именно это и стало причиной участия в конкурсе: наша команда обладала опытом, ресурсами и профильными специалистами, а заложенные Заказчиком в контракт потенциальные проблемы выглядели как мера перестраховки от недобросовестных исполнителей или технические ошибки из-за недостаточной квалификации специалистов, готовивших контрактную документацию.

Изучив техническое задание и сам контракт мы выявили целый набор условий, которые делали исполнение контракта рискованным.

Здесь нам необходимо ввести новый термин "Контрактная бомба". Под этим термином подразумеваются пункты договора и условия технического задания, которые:

могут по желанию Заказчика активироваться в процессе исполнения Контракта;

не могут заранее быть спрогнозированы Исполнителем с точки зрения возможности их исполнения;

содержат набор условий, которые невозможно выполнить, что позволяет Заказчику, на своё усмотрение, штрафовать нежелательного Исполнителя.

Список "Контрактных бомб", которые нам удалось обнаружить:

1. Опция заказа операторского крана с очень специфической комбинацией требований — Разборность, управляемость с компьютера/телефона/планшета, длина стрелы не менее 12 метров, "грузоподъёмность камеры" не менее 20 кг, оснащённость стабилизатором под несколько типов съёмочного оборудования (камеры и фотоаппараты).

Пояснение:

Как мы выяснили, операторского крана, полностью соответствующего требованиям контракта не существует. Его нельзя найти или взять в аренду. Кроме того, в реальной ситуации характеристики операторского крана подбираются под потребности конкретного места и условий проведения мероприятия, и не должны быть ограничены техническим заданием до невыполнимых, в комплексе, значений.

2. Опция заказа основного и дополнительного комментатора с необходимостью прислать на согласование по 3 кандидатуры комментаторов на каждую позицию. До 6 комментаторов на одну трансляцию.

Пояснение:

Кроме необходимости предоставления на выбор 3-х кандидатов, имеющих опыт комментирования данного вида спорта, на выбор для каждой заказанной услуги комментатора, данная Контрактная бомба содержит риски того, что по некоторым специфическим видам спорта невозможно найти не то что 3-х комментаторов, невозможно найти даже одного комментатора, соответствующего требованиям контракта. В некоторых видах спорта просто нет потребности в комментировании, в других комментировать могут специалисты, но они не подходят к требованиям контракта.

3. Опция заказа подводной камеры, оптическая система которой должна иметь переменное фокусное расстояние с коэффициентом перестройки не менее 12х.

Пояснение:

Особенность подводной съёмки заключается в том, что она производится на средних и широких углах. При подводной съёмке нет смысла в узких углах съёмки из-за сильных искажений в толще воды и потерях светового потока. Камеры для подводных съёмок с кратностью трансфокации не менее 12х серийно не производятся и не доступны на коммерческом рынке.

4. Опция заказа проводного (оптоволоконного) канала доступа в сеть интернет, предоставляемого подрядчиком.

Пояснение:

Прокладка независимого проводного канала доступа в сеть Интернет требует сложной работы и длительного времени согласования, кроме этого, прокладка такого канала не всегда физически возможна в некоторых местах по различным причинам, другие виды доступа в сеть Интернет прямо запрещены техническими требованиями контракта. Фактически Исполнитель полностью зависит от возможности договориться на месте проведения трансляции об использовании имеющихся каналов доступа в сеть Интернет и испытывает непреодолимые риски отсутствия данной возможности в конкретных точках оказания услуги. Единственным рабочим механизмом обхода данной проблемы является согласование перечня Услуг Заявки по результатам обследования места проведения трансляции.

5. Сам контракт содержит обязательное требование по организации в течение 2-х рабочих дней с момента заключения контракта, защищённого канала передачи данных между оборудованием Заказчика и рабочими местами Исполнителя с ограничением доступа к таким рабочим местам и даже наличием неких табличек, которые Заказчик может в любой момент проверить. При этом данный канал передачи данных не был нужен для исполнения данного контракта, т. к. контракт не содержал услуг, требующих его использования. Этот пункт требований являляется одним из инструментов отсеивания исполнителей, не имеющих достаточно специфических навыков, знаний и технических возможностей, которые не имеют никакого отношения к производству прямых трансляций.

Пояснение:

Такой канал может быть реализован несколькими способами, базовый из них требует установки в ЦОД заказчика собственного оборудования обеспечения шифрованного канала передачи данных, например на основе программно-аппаратного решения VipNET, либо двухстороннюю настройку канала шифрования между серверами Заказчика и Исполнителя на основе сертифицированных ФСБ методов криптографической защиты передаваемых данных при использовании открытых каналов, к которым относится сеть Интернет. Только этот пункт отсеет 95% организаций, специализирующихся на проведении прямых трансляций и не имеющих глубоких компетенций в сфере IT и защиты информации.

Почему было принято решение участвовать в конкурсе

Несмотря на выявленные сложности, было решено принять участие в конкурсе.

Основанием для этого стали:

Анализ проводимых для ЦСТиСК трансляций по данному типовому контракту показал, что они являются достаточно простыми с технической точки зрения. В среднем, в трансляциях используется менее 3-х камер, оборудуется рабочее место комментатора, и режиссёра повторов.

Наш опыт проведения сложных трансляций, в том числе многокамерных спортивных с организацией пресс-центра и синхронного перевода. Мы транслировали концерты с использованием до 2-х операторских кранов на двух параллельных площадках в один день на 3-х трансляциях давал нам уверенность, что при должном подходе наших компетенций и опыта хватит для успешного выполнения контрактных обязательств.

Имеющаяся у нас IT-инфраструктура и наличие собственного серверного оборудования в защищённом ЦОД на территории РФ позволило выполнить до буквы условия контракта по организации защищённого канала передачи данных.

Наши юристы подготовили набор писем для юридического противодействия активации части контрактных бомб.

Расчёты, показывающие экономическую целесообразность при нормальном взаимодействии с заказчиком.

Являясь СМИ, специализирующимся в области производства видеоконтента, мы планировали использовать наш большой опыт обучения новых сотрудников, практикантов вузов и стажёров, желающих получить новую профессию или специализацию для постепенного формирования в Москве обособленной команды исполнителей, одновременно позволяющей её сократить операционные расходы и увеличить прибыль от проекта. Кроме того, за более чем 15 лет существования Piter.tv достаточное количество бывших сотрудников нашей компании переехало в Москву, на помощь которых мы могли в разной степени рассчитывать, у нас есть опыт создания автономных корпунктов в других городах РФ и партнёры в Москве именно по организации прямых трансляций.

Мы разработали детальную методику подготовки к проведению каждой трансляции, которая позволяла избежать активации заложенных Заказчиком "контрактных бомб". На основе разработанной методики был подготовлен шаблон Заявки на проведение трансляции, в котором была создана вкладка с 15-ю вопросами, ответы на которые было необходимо получить при первой подготовке к проведению трансляции в каждом новом месте. На базе полученных ответов сразу конфигурировался набор услуг для трансляций с целью дальнейшего утверждения с Заказчиком. Данный подход позволял выявить все потенциальные проблемы на месте проведения трансляции и избежать их за счёт формирования подходящего набора услуг для каждой трансляции.

Все вышеперечисленные моменты давали нам ощущение оптимизма и даже некой уверенности в успешном исполнении данного контракта. У нас более 9 лет опыта работы с государственными контрактами по 44-ФЗ, причём были очень сложные случаи, по результатам одной из которых мы делали антикоррупционное расследование по выявленной схеме Культурный распил. Мы рассчитывали, что так как данный контракт не содержит чёткой комбинации признаков, указывающих на его коррупционную природу, то нам удастся доказать Заказчику реальной работой нашу способность качественно оказывать услуги по нему.

Победа и старт исполнения

После победы в конкурсной процедуре начался этап реализации контракта. Именно на этом этапе стали проявляться системные проблемы.

Мы подготовили предложение по форме заявки, согласование которой гарантировало нам эффективную работу над проектом. Шаблон заявки содержал набор из 15 вопросов для уточнения на месте проведения мероприятия, выяснение которых позволяло разработать набор возможных трансляционных схем с устранением всех технических рисков, автоматизированный конфигуратор трансляционных схем на основе набора услуг Контракта. Мы сформировали в Санкт-Петербурге опытную команду из режиссёров, инженеров операторов и продюсеров для оперативного старта работ, а также предварительно договорились с двумя партнёрами из Москвы на случай необходимости проведения параллельных трансляций в нескольких различных точках.

С реальностью мы столкнулись на первой установочной встрече, на которую Заказчик согласился только в день заключения контракта. В нашей практике, заинтересованный в успехе исполнения контракта Заказчик, всегда соглашается на первую рабочую встречу сразу после подписания контракта Исполнителем. Однако представитель Заказчика в лице Тетерина А. О. отказался от предложения организовать встречу до даты формального заключения контракта с обеих сторон, сославшись на отсутствие юридических оснований. Отметим, что никаких юридических ограничений на контакты между выигравшим конкурс Исполнителем и Заказчиком, после публикации всех протоколов оценки заявок и подведения итогов конкурса не существует, а подписание контракта со стороны Исполнителя с предоставлением обеспечения не оставляет сомнений в намерении Исполнителя начать работу над контрактом.

Первая рабочая встреча по исполнению контракта

Заказчик на встрече был представлен единственным человеком - Тетериным Арёмом Олеговичем. Мы готовились детально обсуждать все волнующие нас вопросы исполнения контракта, в том числе заложенные "контрактные бомбы", в деталях рассказать о том, как мы планируем организовать работу, объяснить предлагаемую нами форму подготовки заявки на оказание услуги и наладить рабочий процесс по плавному и безрисковому запуску работ по проекту.

Встреча началась с того, что Тетерин А. О. высказал уверенность в невозможности исполнения контракта по заявленным нами ценам. Им была продемонстрирована таблица с расчётом себестоимости аренды оборудования и найма специалистов на разовую работу. Мы со своей стороны объяснили, что у нас есть парк собственного оборудования, а затраты на постоянных сотрудников в разы меньше указанных в модели сумм. Далее мы кратко рассказали о своём опыте, наших сильных сторонах в контексте работы над проектом и своём видении, как запустить работу с минимальными рисками. В частности, мы указали, что все основные проблемы всплывут на первых двух трансляциях, в течение которых мы отработаем рабочие процессы и взаимодействие с заказчиком. Поэтому мы попросили обеспечить плавный запуска работ по проекту. В ответ на эту идею Тетерин А. О. сказал, что в связи с уменьшением стоимости работ он, наоборот, будет вынужден увеличить объём для успешного освоения бюджета. Мы указали, что в контракте есть услуги, позволяющие существенно улучшить качество трансляций при сохранении их количества на плановом уровне. Например, мы указали, что как специалисты по аэросъемке могли бы обеспечить включение в трансляционную схему, предусмотренную контрактом услугу по трансляции видеопотока со специализированных квадрокоптеров, пригодных для безопасной работы в помещениях, а также делать по несколько тематических репортажей с каждого мероприятия. В ответ нам было сказано, что скорее у нас будут заказаны множество записей с одной камеры, чем будет согласована работа квадрокоптера в помещениях спортивных комплексов (зачем тогда эта услуга предусмотрена в контракте?). В целом было ясно, что у Тетерина А.О., на момент общения не, было планов и понимания как лучше запустить работу по контракту.

Далее мы предложили обсудить подготовленный нами шаблон формирования заявки и порядок их формирования, т. к. процедура формирования Заявки является ключевым этапом, на котором закладываются все риски и потенциальный успех проводимой трансляции. Осознавая это, мы тщательно подготовили шаблон, в котором предусматривался сбор информации об объекте, где проводится мероприятие, выездной осмотр нашими специалистами, заполнение полученной информации в специальную форму (всего 15 вопросов) и автоматизированный конфигуратор нескольких вариантов доступных на объекте трансляций для последующего согласования их с Заказчиком. Тетерин А. О. отказался обсуждать нашу форму заявки, сославшись на то, что это формальность и у него есть команда специалистов, которая сама посетит все планируемые места и подготовит Заявки с указанием оптимальной схемы трансляции, которую можно организовать на каждом из мест. В ответ мы настойчиво попросили включить нашего специалиста в эту команду, чтобы он смог проконтролировать реализуемость предлагаемой схемы и выяснить все необходимые нам вопросы (по шаблону нашей заявки). Тетерин А. О. также отказал нам и во включении нашего специалиста в команду, подготавливающую заявки, сославшись на сложность оформления пропуска на объекты проведения трансляции (совершенно несостоятельное обоснование, с учётом того, что по контракту Заказчик обязан обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на места проведения работ). Кроме этого, Тетерин А. О. добавил, что если из Заявки хотя бы одна из услуг выполнена не в соответствии с требованиями контракта, то такая заявка не подлежит оплате целиком.

На этом этапе общения у нас сложилось стойкое впечатление, что Заказчик никак не заинтересован в построении конструктивного рабочего процесса по данному контракту, никакого содействия с его стороны ожидать не стоит. Далее мы решили аккуратно прощупать вопрос "Контрактных бомб" на очевидном примере, указав, что в требованиях к услугам есть грубые ошибки и описание несуществующего оборудования, приведя пример операторского крана. В ответ Тетерин А. О. сказал, что операторский кран с требуемыми характеристиками, по его мнению, существует, но без необходимости его заказывать в заявках не будут. Нам стало очевидно, обсуждать другие "Контрактные бомбы" нет смысла и стоит готовиться к самому худшему сценарию запуска работ по проекту.

На этом общение подошло к концу и напоследок Тетерин А. О. сказал, что единственное чем он может помочь, это пообещать, что, когда дело дойдёт до заседания ФАС по неисполнению контракта, он как представитель Заказчика не будет настаивать на включение нашей организации в реестр недобросовестных поставщиков (открытое издевательство с учётом контекста прошедшей встречи).

Получение первых заявок

10 декабря в 13 часов 12 минут мы получили письмо со следующим содержанием:

"Направляем для информации форму заявки на выполнение работ по государственному контракту от 8 декабря 2025 г. № 0373200101025000263_ЭК".

То есть, Заказчик, в нарушение пункта 2.9 приложения № 1 к контракту, прислал форму заявки не на согласование, а для информации.

К письму прилагалась форма Заявки, изучив которую мы поняли, что работать по ней фактически невозможно, т. к. в ней нет важной информации для оперативного начала работы с заявкой — контактных данных ответственных лиц на стороне площадки, где необходимо провести трансляцию, а также rtmp адрес для публикации видеопотока трансляции.

В 14:00 в ответном письме мы запросили добавление в форму Заявки контактных данных ответственных лиц на месте проведения мероприятия. Не получив ответа на своё письмо, 10 декабря в 17:07 мы направили официальное письмо на бланке организации с просьбой, в соответствии с процедурой согласования, предусмотренной пунктом 2.9 приложения 1 к контракту, добавить в форму Заявки следующие данные:

"1. Контактное лицо на площадке проведения мероприятия, с которым необходимо решать вопросы организации работы на объекте.

2. Перечень rtmp адресов, разделённых запятыми, на которые необходимо опубликовать видеопоток прямого эфира, в случае необходимости проведения прямого эфира с объекта".

В 17:49 10 декабря мы получили письмо с Заявками на проведение трансляций с утра 13 декабря . В нарушение контракта Заявки были предоставлены по не согласованной форме. В этом же письме сообщалось, что контакты ответственных лиц на месте проведения мероприятия мы получим только за 24 часа до начала оказания услуг.

Времени выяснять причины нарушения Контракта со стороны Заказчика у нас не было, т.к. на 13 декабря мы получили 5 заявок на проведение 6 трансляций в 5-и разных местах Москвы, без каких-либо контактных данных. Всё, что у нас было, это название спорткомплекса и адрес его расположения.

Объективно мы не были готовы к тому, что в первый день оказания услуг мы получим заявки на проведение 6 параллельных трансляций в 5 спорткомплексах, разбросанных по всей Москве. Кроме высокой параллельности самих трансляций мы обнаружили в каждой из Заявок по две контрактные бомбы:

1. На каждую трансляцию в Заявках были заказаны услуги предоставления двух комментаторов (в том числе по стрельбе из лука, по восточному единоборству СЕКОТАН).

2. Для каждого места проведения трансляций была заказана услуга предоставления канала доступа в сеть Интернет силами подрядчика.

Всю подготовку нам было необходимо провести в течение 24 часов, в том числе организовать проводной или оптоволоконный доступ в сеть Интернет на каждой из точек проведения трансляций.

Несмотря на очевидную нереалистичность выполнения работ по полученным заявкам мы принял решения попытаться сделать всё возможное для их исполнения для последующего анализа полного спектра проблем, с которыми мы столкнёмся в ходе этой попытки.

У нас оставался один рабочий день для выяснения всех необходимых деталей работы трансляционных групп на каждом из объектов, формирования команд и парка необходимой техники для каждой заказанной трансляции и организации канала доступа в сеть Интернет на каждом из объектов. К утру 12 декабря мы должны были направить Заказчику все данные по исполнителям для каждой точки проведения трансляций.

Несмотря на то, что мы понимали, что нас не ожидает плавный старт работ по проекту и готовились к чему-то подобному, собрав максимум имеющейся у нас техники и специалистов, этого было недостаточно для выполнения 6 параллельных трансляций. На этот случай мы ещё до получения заявок провели предварительные переговоры с нашими партнёрами в Москве, с которыми ранее проводили совместные трансляции спортивных мероприятий и договорились об их привлечении к проекту на приемлемых для нас коммерческих условиях.

Проанализировав ситуацию, мы поняли, что основными рисками, требующими первоочередной отработки, являются комментаторы и данные с мест проведения трансляций (подключение к сети Интернет, расположение камер на месте, места подключения к электропитанию и потребная длина кабельных трасс). Было решено безотлагательно начать поиск недостающих специалистов и организовывать поездку на места проведения трансляций наших инженеров.

Еще вечером 10 декабря , несмотря на нерабочее время нам удалось самостоятельно найти часть контактов необходимых специалистов на 4-х из пяти объектах проведения трансляций. Приоритетом для первоочередного посещения были выбраны объекты с выявленными в процессе общения проблемами доступа в сеть Интернет и узкоспециальными видами спорта, т. к. нам было понятно, что комментаторов для них нужно искать именно в их среде.

Самыми рискованными объектами были:

1. ЦСП "Северный" (г. Москва, ул. Арсюкова, д. 11), стрельба из лука на 18 метров. Мы выяснили, что в помещении тира никогда не проводились трансляции и там физически не было проложено кабеля для доступа в сеть Интернет, кроме этого, нам было очевидно, что комментаторов по этому виду спорта мы за один рабочий день самостоятельно не найдём.

2. СК "Эдельвейс" (г. Москва, Уральская улица, дом 19А), две параллельные трансляции по восточному единоборству СЕТОКАН. Аналогичная ситуация, отсутствие кабельного доступа в сеть Интернет и полная невозможность найти комментаторов по данному виду спорта без связей с самими организаторами спортивных соревнований.

Первым наш инженер посетил объект ЦСП "Северный", на месте удалось физически проложить кабель для организации доступа в сеть Интернет из расположенной на 5-м этаже серверной в расположенный на 2-м этаже лучный тир, а также на месте оценить возможную трансляционную схему в соответствии с полученной заявкой с точки зрения технических деталей реализации и потребного оборудования. Общение с организаторами позволило найти 3-х комментаторов с опытом работы именно в этом виде спорта. При этом нам сообщили, что приезжавшие представители ЦСТ сказали организаторам, что комментаторы от них не нужны, т. к. они уже есть у подрядчика. В результате эта сложнейшая точка проведения трансляций была успешно отработана и поставленные задачи были решены.

Второй посещённой точкой был СК "Эдельвейс", где было необходимо провести 2 параллельных трансляции соревнований СЕКОТАН, для чего было необходимо найти 6 комментаторов данного специфического вида спорта. На месте оказалось, что несмотря на то, что кабельный доступ в сеть интернет в здании есть, его категорически отказались, на каких-либо условиях, предоставить для проведения трансляции. В общении с организатором повторилась ситуация первой точки, приезжавшие представители ЦСТ указали организаторам, что комментаторы от них не нужны, чем очень удивили самих организаторов, т. к. по их мнению комментаторов, знакомых с правилами и терминологией их вида спорта в принципе найти невозможно и обычно они самостоятельно комментируют ход соревнований имеющимися специалистами со способностями к комментированию. В результате переговоров удалось найти только двух комментаторов из требуемых по контракту 6 без каких-либо перспектив найти ещё дополнительных для полного закрытия потребности. На эту точку пришлось дополнительно выезжать трансляционной команде из двух специалистов 12 декабря , для попытки решения проблемы с доступом в сеть Интернет. 12 декабря в ходе переговоров удалось получить контакт Инженера спортивного комплекса, который сказал, что для доступа в сеть Интернет необходимо подать заявку за 2 недели до даты проведения мероприятия. В результате переговоров эту проблему удалось решить и доступ в сеть Интернет был организован.

При посещении спортивного зала "Линия спорт" Инженер Исполнителя обнаружил, что в зале есть вся необходимая инфраструктура для проведения трансляции, но при этом столкнулся с тем, что организаторы попросили согласовать свои действия и возможность подключения к инфраструктуре объекта с представителями ЦСТ. Инженеру Исполнителя был передан контакт Мартыновского А. Н., связавшись с которым Инженер услышал требование заранее направить заявку для посещения спортивного объекта. Инженер Исполнителя возразил, указав на то, что в заключённом контракте нет такой процедуры, что с представителями СК Исполнитель связывался заранее и предупреждал о визите инженера для оценки условий проведения трансляции, а также указал на прописанную в контракте обязанность Заказчика организовать беспрепятственный доступ на объекты проведения мероприятий специалистов Исполнителя для проведения необходимых работ. На этом инженер Исполнителя и Мартыновский А. Н. решили, что поднятая проблема исчерпана. В результате общения со специалистами на место проведения трансляции инженеру Исполнителя удалось получить все необходимые данные и найти 3-х комментаторов по гандболу, требуемых по контракту. При этом организаторы спортивного мероприятия сообщили, что работа комментаторов будет серьёзно осложнена тем, что ЦСТ не заказало, на площадке проведения соревнования, электронное табло, на котором отображаются данные о ходе соревнования. Этот факт указывает на то, что на данном соревновании изначально не планировалось комментирование и проведение трансляции хода соревнования.

Роль третьих лиц и организационные барьеры

Отдельный блок вопросов возник вокруг участия третьих лиц, которые, по нашему мнению, могли оказывать влияние на процессы согласования на местах.

Важно отметить: редакция не утверждает их статус или аффилированность. Речь идёт о зафиксированных обстоятельствах, которые, требуют отдельной проверки.

Мартыновский А. Н. совместно с Никитиным Ю. Е. в составе рабочей группы ЦСТ, посещали места проведения спортивных мероприятия и подготавливали для нас наборы услуг для Заявок на проведение трансляций. Составленные данными лицами Заявки содержали набор услуг, необъяснимо сильно отличающийся от тех наборов услуг, которые по подобным контрактам указывали другие исполнители Заказчика. Заявки были переосложнены за счёт необходимости привлечение большого количества дефицитных специалистов, при этом в заявках полностью отсутствовали услуги, делающие трансляции более качественными и интересными для зрителей.

Вечером 11 декабря мы получили еще 5 заявок на проведение 5 трансляций 14 декабря , состав услуг по который в целом был аналогичен заявкам на 13 декабря. В Заявках на каждую трансляцию были заложения от 2-х до трёх Контрактных бомб, а именно:

1. На каждую трансляцию в Заявках были заказаны услуги предоставления двух комментаторов (в том числе на трансляцию по практической стрельбе из пистолета IPSC).

2. Для каждого места проведения трансляций была заказана услуга предоставления канала доступа в сеть Интернет силами подрядчика.

Анализ новых заявок показал, что наибольшие риски содержит заявка проведения трансляции кубка по практической стрельбе из пистолета, проходящем в стрелковом клубе "Мастер", Андроньевская площадь дом 10А, куда и была запланирована поездка 12 декабря Инженера для исследования места проведения трансляции.

В результате, на утро 12 декабря у Исполнителя была готовность к проведению трансляций в 2-ух местах из полученных на 13 декабря Заявок, к ещё 2-ум трансляциям в СК "Эдельвейс" Исполнитель подготовился в течение 12 декабря .

Параллельно с этим инженер Исполнителя провёл работы в Центре Обработки Данных электронного правительства Москвы по организации, ненужного для исполнения контракта, защищённого канала передачи данных между сервером Заказчика и серверами Исполнителя, выполнив одно из требований контракта, являвшимся обязательной к активации "Контрактной бомбой".

Посетив стрелковый клуб "Мастер", инженер Исполнителя обнаружил фактически полную невозможность оказания услуг по представленной Заказчиком Заявке, а именно:

1. Отсутствие кабельного доступа к сети Интернет. Владельцы стрелкового клуба в течение 5 лет не могут добиться разрешения на прокладку кабельного доступа в сеть Интернет и вынуждения использовать радиолинию, которая работает крайне нестабильно из-за работы средств РЭБ (объект находится в красной зоне Москвы).

2. Стрелковые галереи не имеют места для размещения пультовой и рабочих мест комментаторов.

3. Стены галереи выполнены из армированного железобетона и являются не радиопрозрачными.

4. Между галереями нет кабель-каналов, через которые можно было бы проложить сигнальные кабели от камер до пультовой.

5. Стальные, герметично закрываемые двери, по правилам безопасности, должны быть закрыты по время проведения соревнований.

6. Конструкция герметичных дверей не позволяет проложить через закрытую дверь классический сигнальный кабель.

7. Только в одной стрелковой галерее, на 2-м этаже как-то работает сотовая связь (теоретически возможно организовать агрегированный радиоканал доступа в сеть Интернет, который не разрешён требованиями ТЗ)

8. Организаторам стрелковых соревнований ничего не известно о комментаторах, специализирующихся на их виде спорта. Более того, они скептически отнесли к самой возможности комментирования хода стрелковых упражнений, т. к. их длительность не превышает 8-12 секунд.

9. Указанных в Заявке 2-х камер крайне недостаточно для полноценной трансляции соревнования, перемещение оператора с камерой крайне затруднено из-за ограниченности пространства и правил безопасности объекта.

С организаторами был обсуждён вариант включения в трансляционную схему квадрокоптера, позволяющего оперативно менять ракурсы и перемещаться в местах, недоступных оператору по соображениям безопасности. Была определена возможность организации компактной пультовой в самом помещении стрелковой галереи, специализированное оборудование исполнителя позволяло обеспечить агрегированный радиоканал для проведения трансляции из этой галереи, однако в случае проведения, трансляция не соответствовала бы требованиям контракта и Заявке сразу по нескольким критериям.

Исполнитель попытался довести основную часть этой информации до Заказчика:

Скриншот: Piter.TV

В результате на 12 декабря нами были получены заявки на проведение 11 трансляций за два дня (13 и 14 декабря). Общая стоимость полученных заявок составляла 949 517 из выделенного общего бюджета в размере 1 305 859. На первые два дня выполнения работ по контракту Заказчик выставил заявки на оказание услуг на 72% всего бюджета первого этапа (с 09.12.2025 по 23.12.2025).

В течение 12 декабря мы направили Заказчику данные на специалистов для проведения 4-х трансляций в 3-х точках, для остальных трансляций нам не хватило времени, чтобы собрать полный набор требуемых специалистов, при этом существенная часть сложных задач по этим точкам также была решена.

В течение 12 декабря произошли следующие важные события, представляющие собой комплексное, разнонаправленное противодействие Заказчика работе Исполнителя по подготовке к проведению прямых трансляций:

1. Представитель Заказчика, Мартыновский А. Н. пытался препятствовать работе инженера Исполнителя на месте проведения трансляции в спортивном зале "Линия спорт", пытаясь не допустить его на территорию спортивного комплекса.

2. Представитель заказчика Тетерин А. О., в 12:39 12 декабря пытался, в частном порядке, полностью запретить Исполнителю использовать имеющуюся на площадках проведения спортивных мероприятий сетевую инфраструктур кабельного доступа в сеть Интернет, рассказывая Исполнителю, о нестабильности локальных сетей в местах проведения мероприятий и настаивая на самостоятельной организации доступа в сеть Интернет в соответствии с ТЗ, что подразумевает физическую прокладку кабеля от ближайшей магистральной муфты, согласование соответствующих работ со всеми объектами и органами власти, отвечающими за территорию, через которую должен быть проложен новый кабель и достижение договорённости о подключении с оператором, владеющим этой магистральной муфтой. Данная работа не может быть выполнена как из-за ограниченного времени на инженерную подготовку трансляции, так и из-за несопоставимой стоимости затрат на организацию такого канала к стоимости всей трансляции.

Скриншот: Piter.TV

Отдельно стоит прокомментировать, что "бондинг" в заявке заказан не был, т. к. такая услуга не предусмотрена ТЗ, а использование радиоканалов для организации доступа в сеть Интернет напрямую запрещено в ТЗ описанием требований к таким каналам:

Скриншот: Piter.TV

3. В 13:34, 12 декабря , менее чем за обещанные Заказчиком 24 часа до начала трансляций, от Заказчика пришло письмо с данными ответственных лиц на месте проведения трансляции. Однако вместо ожидаемых данных специалистов площадки или организаторов спортивного мероприятия мы получили данные контролирующих лиц со стороны Заказчика. Таким образом, Заказчик так и не предоставил нам контакты ответственных лиц со стороны площадок проведения мероприятия. В письме мы увидели данные Мартыновского А. Н., человека, участвовавшего в формировании Заявок с неисполнимым перечнем услуг, в качестве лица, контролирующего исполнения этих Заявок. Кроме него, в письме ответственным лицом за контроль исполнения одной из Заявок указан Никитин Юрий, с которым мы столкнёмся буквально через несколько часов при очень интересных обстоятельствах.

4. В 19 часов 43 минуты 12 декабря, Через 1 час 15 минут, после отправки персональных данных специалистов по одной из Заявок на адрес электронной почту Заказчика, для допуска их на объект проведения трансляции, некий Ляховский А. И. в телеграмм-канале операторов, выложил эти персональные данные ровно в том виде, в котором мы их направляли (мы скрыли персональные данные, оригиналы скриншотов будут предоставлены правоохранительным органам):

Скриншоты: Piter.TV

Сообщение с персональными данными наших специалистов сопровождалось следующим комментарием этого же автора:

Скриншот: Piter.TV

Кроме того, поступили предложения добавить в чёрный список указанных в списке специалистов. А один из наших постоянных партнёров, с которым мы предварительно договорились об участии в этом проекте, ознакомившись с сообщениями в телеграмм-канале принял решение воздержаться от работы с нами из-за возникшего давления и потенциальных негативных последствий.

Отдельно отметим, что в телеграм канал были выложены данные не всех специалистов, которым мы направили на согласование в ЦСТиСК. На одной из трансляций должны были проводить работы вторые наши партнёры из Москвы, присутствующие в данном телеграм канале. Их данные, по каким-то причинам, сотрудники ЦСТ выкладывать в телеграм канал не стали, а наши партнёры подтвердили, что несмотря на оказываемое давление, намерены выполнить свои обязательства перед нами и выразили намерение постоянно работать с нами над данным проектом в случае его успешного запуска.

Самым интересным, в сообщениях Ляховского А. И., является упоминание того, что выиграв конкурс на заключение гос. контакта мы "подвинули некого Никитина Юру, постоянно работающего с Мосспортом". Мы сразу вспоминаем, что в письме с информацией об ответственных лицах со стороны заказчика, для контроля правильности оказания услуг по Заявке №3 были присланы данные некого Никитина Юрия Е. и нам стало понятно, что это ещё одно лицо, которое участвовало в подготовке Заявок и назначенное контролировать правильность их исполнения с нашей стороны, на самом деле является постоянным организатором работ по проведению спортивных трансляций внутри ЦСТиСК по всем ранее проведённым трансляциям в рамках ранее заключённых контрактов на оказание данных услуг.

Получив новые данные, вечером 12 декабря, мы собрали нашу рабочую группу и ещё раз провели детальный анализ сложившейся ситуации. Мы оценили результаты нашей работы за последние сутки по организации трансляций, оценили выявленные факты прямого противодействия и попыток максимально усложнить нашу работу Заказчиком, взвесили вероятность непринятия работ из-за активации заложенных представителями Заказчика в Заявках "Контрактных бомб" а также оценили вскрывшиеся факты конфликта интересов лиц, составлявших Заявки на оказание Услуг и назначенных контролировать их исполнение и наи как Исполнителями работ, забравшими их контракт.. В результате мы пришли к выводу, что как бы мы не старались у нас нет никаких возможностей успешного оказания услуг по данному контракту. Выявленная совокупность фактов и организованных Заказчиком мероприятий по противодействию возможности оказания услуг, в комплексе, для нас являются обстоятельствами непреодолимой силы, не позволяющими исполнять работы по контракту.

Рабочей группой было принято решение уведомить Заказчика о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, о чём представитель Заказчика был уведомлен в 21:53 посредством сообщения в системе обмена мгновенными сообщениями "МАХ". В 0:56 13 декабря представителю Заказчика был направлен проект уведомления, а в 8:57 минут 13 декабря официальное письмо с уведомлением надлежащим образом было доставлено на указанный в контракте официальный e-mail адрес Заказчика.

Анализ предыдущих подрядчиков

Завершив работу над проектом мы занялись изучением открытых данных о предыдущих исполнителях контракта.

Редакция подчёркивает: данный анализ основан исключительно на публичных источниках и не содержит оценок правовой природы этих различий.

Мы выяснили, какие юридические лица являлись ранее постоянным исполнителями подобных контрактов данного Заказчика. Оказалось, что 4 раза подобные контракты исполняло ООО "АПРИОРИ" (ИНН 9721072590). Причём большая часть доходов, от гос. контрактов, данного юр. лица формируется именного контрактами с ГКУ "ЦСТиСК". На сайте этого юр. лица упоминается, что они разрабатывают ПО в области спорта и заодно проводят прямые трансляции спортивных мероприятий. Однако, ГКУ "ЦСТиСК" что-то не устроило в работе с ООО "АПРИОРИ" и его заменили на ИП Назаров Илья Александрович (ИНН 771703099253), который не менее успешно продолжил исполнять данные работы по заключённому с ним 23.06.2025 контракту.

С учётом того, что ГКУ "ЦСТиСК" прислало нам в качестве лиц, контролирующих исполнение Заявок некого Мартыновского А. Н. и Никитина Ю. Е., которые до этого, с пониманием специфики, составили неисполнимый набор Заявок для нас, а потом Ляховского А. И., который написал в телеграм-канале операторов, что мы "подвинули некого многим известного Никитина Юру" от работы с ГКУ "ЦСТиСК" можно сделать несколько предположений, требующих дальнейшего исследования правоохранительными органами:

1. Мартыновский А. Н. и Никитин Ю. Е. действительно являются сотрудниками ГКУ "ЦСТиСК". В этом случае трансляции, организовывались и проводились силами сотрудников ГКУ "ЦСТиСК" (с привлечением дополнительных специалистов по необходимости), за их штатную зарплату, а средства проводимые по гос. контрактам через подконтрольны юр. лица просто распределяются между заинтересованными лицами ГКУ "ЦСТиСК".

2. Мартыновский А. Н. и Никитин Ю. Е. НЕ являются сотрудниками ГКУ "ЦСТиСК", но, являясь организаторами и исполнителями прямых трансляций, состоят в системном сговоре с сотрудниками ГКУ "ЦСТиСК", одна сторона обеспечивает спрос на услугу в виде гос. контрактов, заключаемых через подконтрольные юр. лица, другая сторона обеспечивает выполнение реальной работы, а полученная прибыль распределяется между заинтересованными лицами.

В пользу этих двух версий говорит лёгкость замены операционной прокладки в виде юридического лица ООО "АПРИОРИ" на ИП Назаров Илья Александрович, замена скорее всего была произведена из-за существенно больших издержек при работе с ООО "АПРИОРИ", которые были чувствительны для заинтересованных лиц в используемой схеме. На это же указывает тот факт, что из-за планируемого введения НДС в размере 5% на ИП Назаров Илья Александрович ЦСТиСК с оперативном порядке, в конце года отгрузило весь остававшийся объём финансовых ресурсов (расчитанный до 11 февраля 2026 года).

Краткая справка по указанным выше юридическим лицам:

ООО "АПРИОРИ" ИНН 9721072590

На первом месте по источникам дохода находится контракты ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта с доходом в 313 миллионов рублей.

На втором месте находится ФГБУ ФЦПСР, с доходом в 129 миллионов рублей.

Основной доход ООО АПРИОРИ получает от деятельности в области IT, а точнее от сопровождения и ведения спортивных информационных баз, а также сайтов ГКУ "ЦСТиСК" и ФГБУ ФЦПСР

Государственные контракты, заключённые в 2025 году:

– 2771963160025000282 от 29.12.2025 на 25900000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Услуги по инфографическому представлению данных

– 2771963160025000141 от 08.07.2025 на 5455900 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Работы по развитию информационных систем и ресурсов

– 2771963160025000094 от 19.05.2025 на 28890000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Услуги по инфографическому представлению данных

– 2771963160025000091 от 19.05.2025 на 26793400 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Работы по развитию информационных систем и ресурсов

– 2771963160025000021 от 17.02.2025 на 27000000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Услуги по инфографическому представлению данных

– 2771963160025000020 от 17.02.2025 на 29980000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Выполнение работ по созданию видеоконтента

В 2025 году ООО "АПРИОРИ" получил госконтрактов от ГКУ "ЦСТиСК" на сумму более 140 миллионов рублей. Причём контракты на проведение трансляций не являются самыми подозрительными с точки зрения анализа на предмет возможной коррупционной составляющей. Гораздо более подозрительна серия из 3-х контрактов на общую сумму более 79 миллионов рублей на "Услуги по инфографическому представлению данных".

Суть контракта заключается в том, что надо занести базу данных ИАС "Спорт" записей о результатах проводимых соревнований, каждая запись содержит 46 параметров.

Стоимость занесения записи по этому контракту составляет 184 рубля при сумме контракта в 28 890 000 рублей. Таким образом по контракту, за 7 месяцев, надо занести данные о 157010 результатах спортивных соревнований, это 1122 записи в день и 140 записей в час, в течение рабочего дня. С учётом формирования записей в автоматизированном интерфейсе, подключенном к базам данных спортивных соревнований, команд и участников, большая часть параметров может заполняться автоматически после ввода основных данных о спортсмене. Полностью ручной ввод требуется только для самих результатов спортсмена в спортивном мероприятии мы насчитали 6 таких параметров в форме. В случае, если в базах данных есть все запрашиваемые параметры для заполнения формы, временные затраты на неторопливое занесение данных по одному участнику мы оцениваем в 30 секунд рабочего времени одного специалиста. Таким образом, на занесение данных по всему объёму контракта необходим всего один специалист, но лучше иметь двух таких работников, на случай необходимости внесения данных в сопутствующие базы данных, если там отсутствует требуемая информация.

Таким образом для исполнения контракта необходимо всего два специалиста по работе в автоматизированной информационной системе по актуализации базы данных с выгрузкой данных по требуемой форме (.xls).

Самое интересно, что из ТЗ контракта следует, что услуги оказываются на территории Заказчика, но ни в ТЗ, ни в самом контракте нет процедуры и требований по оформлению допуска сотрудников Исполнителя для работу на территории Заказчика, также в этих документах отсутствует процедура настройки шифрованного соединения с рабочими местами Исполнителя (на случай удалённого оказания услуг). А сама работа по ведению базы данных результатов спортсменов, как всех сопутствующих баз в ИАС Спорт является ключевой функцией самого ГКУ "ЦСТиСК".

Таким образом, есть очень высокая вероятность, что саму работу по данному контракту могут осуществлять сотрудники самого ГКУ "ЦСТиСК", в этом случае, государственные контракты на эту работу созданы исключительно для распределения средств между заинтересованными лицами.

Даже в случае выполнения работ реальными сотрудниками Исполнителя, себестоимость таких работ на весь период контракта и на период гарантийных обязательств составит менее 2 миллионов рублей. Заложенный уровень доходности более 1500% указывает на высокую вероятность коррупционной природы данного контракта.

То есть, исходя из этого, мы можем предположить, что для Заказчика ГКУ "ЦСТиСК" подрядчик ООО "АПРИОРИ" является Желательным исполнителем по следующим признакам:

1. Заключено 26 контрактов

2. Контракты заключались на разные услуги

3. Некоторые виды постоянных контрактов имеют подозрительно высокую прибыльность.

ИП Назаров Илья Александрович (ИНН 771703099253)

Весь доход от госконтрактов (5 штук, на 59 миллионов рублей) получает от единственного заказчика в лице ГКУ "ЦСТиСК". Причём по сильно разным направлениям (от IT сферы до проведения спортивных трансляции), при этом все последние контракты пересекаются с контрактами ООО АПРИОРИ (пересечения контрактов выделено цветом и жирным шрифтом), что указывает на высокую вероятность аффилированности и данного юридического лица с кем-то из лиц, принимающих управленческие решения в ГКУ "ЦСТиСК".

Все государственные контракты ИП Назаров Илья Александрович:

– 2771963160025000142 от 08.07.2025 на 5950000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Работы по развитию информационных систем и ресурсов

– 2771963160025000127 от 23.06.2025 на 29484000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Выполнение работ по созданию видеоконтента

– 2771963160024000197 от 07.10.2024 на 12450000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Услуги по инфографическому представлению данных

– 2771963160022000113 от 04.05.2022 на 7858620 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Услуги по обработке данных

– 2771963160021000081 от 21.04.2021 на 2900000 руб.

покупатель: ГКУ "ЦСТИСК" МОСКОМСПОРТА

Услуги по обработке данных

Сравнительный анализ Заявок

Возвращаясь к нашему контракту, мы провели сравнительный анализ Заявок полученных нами и Заявок, выполненных в ходе исполнения аналогичного контракта подрядчиком ООО "АПРИОРИ" и одного этапа из последнего контракта заказчика ИП Назаров Илья Александрович.

Мы обнаружили кардинальные различия в наборе заказываемых услуг. Эти различия не поддаются объяснению экономическими факторами или случайными ошибками. Анализ различий указывает на злонамеренный подход по усложнению Заявок за счёт нагрузки их трудно подбираемыми специалистами, а для экономии бюджета из заявок полностью исключались услуги, улучшающие качество оказания услуг.

Мы подчёркиваем следующие важные факты, выявленные в ходе сравнительного анализа Заявок, полученных Подрядчиком ООО "АПРИОРИ":

В Заявках было только 5 услуг (7%) на предоставление 2-го комментатора для работы на трансляции.

28% трансляций проводились вообще без комментаторов. В тоже время Исполнитель по текущему заключенному контракту получил Заявки на предоставление по 2 комментатора на все 11 трансляций.

В 60% трансляций была заказана Услуга предоставления связи между операторами и режиссёром

Количество заказанных радиоканалов передачи видеоданных от камер до пультовой превысило количество самих трансляций (1.36 радиоканалов на трансляцию).

Для 70% трансляций Заказчик предоставил канал доступа в сеть Интернет самостоятельно и только в 11% трансляций Исполнитель самостоятельно организовывал канал доступа в сеть Интернет

13 Заявок вообще не предполагали прямую трансляцию и не содержали услугу предоставления канала в сеть Интернет, вероятно запись проводилась в местах, где организовать канал доступа в сеть Интернет было невозможно (как в нашем случае).

В 83% Заявок были заказаны услуги режиссёра повторов, а в 45% ещё и услуги титровальщика

Результат анализа заявок подрядчика ИП Назаров Илья Александрович на проведение 112 трансляций:

13 (12%) трансляций были со вторым комментатором;

В среднем, трансляции по исследованным заявкам были немного сложнее, чем в контракте с ООО "АПРИОРИ", на одну трансляцию пришлось 2,15 операторов, включая 0,1 операторов с камерой на стабилизаторе;

10% трансляций были заказаны с услугой операторов с камерой на стабилизаторе;

В 77% трансляций была заказана услуга связи операторов с режиссёром, что логично с учётом роста количества операторов, используемых в трансляционных схемах.

Также были заказаны режиссёры повторов и титровальщики в приблизительно тех-же пропорциях, что и в предыдущих контрактах.

Напомним ещё раз, что мы получили заявки со средним количеством операторов на каждую трансляцию равным 2.72 оператора, при этому Заказчик в Заявках не заказал ни одного режиссёра повторов, ни одного титровальщика и только один комплект связи операторов с режиссёром (на 11 трансляций). Отсутствие связи между операторами и режиссёром трансляции критически ухудшает качество трансляции даже при наличии оптимальных ресурсов для выбранной трансляционной схемы, так как режиссёр не может корректировать работу оператора в требуемом режиссёру плане, а оператор не знает, находится его камера в эфире или нет. Это вынуждает оператора всё время работать так как будто он в эфире, приводит к быстрому переутомлению и попаданию в эфир ошибок операторской работы. Кроме этого, Заказчик нам заказал услугу предоставления 2-х радиоканалов только для одной трансляции. При этом, в трансляции должны были быть задействованы всего 2 камеры, одна из которых стационарная и без сложностей могла быть подключена по кабельной линии. То есть в ещё 3-х трансляциях, в которых была заказана работа оператора с камерой на стабилизаторе, предполагалось, что мы подключим такую камеру на кабельную линию передачи видеосигнала, что с нашей точки зрения, практически невозможно. Мы специально изучили примеры работы операторов ООО "АПРИОРИ" и ИП Назаров И. А. и убедились, что их операторы, работающие на камере со стабилизатором, используют как радиоканал для передачи видеосигнала, так и гарнитуру связи с режиссёром.

Примеры:

Скриншоты трансляций

Из этого можно предположить, что Заказчик, а точнее лица, составлявшие для нас Заявки, не волновало качество заказываемых нами трансляций. Задача была противоположной, создать условия, при которых по максимальному количеству направлений возникали бы риски оказания некачественных услуг или риски полной невозможности их оказания.

Это не значит, что если бы в полученных нами Заявках были дополнительно заказаны Услуги улучшающие качество трансляций, то мы бы их смогли выполнить в том-же количестве. Нет, не смогли бы. Но совершенно очевидно, что при заказе данных услуг Заказчик бы исчерпал выделенный бюджет на первый этап оказания услуг и был бы вынужден сократить количество параллельно проводимых трансляций, что дало бы нам шансы на их исполнение. Аномальный набор услуг в Заявках связан со стремлением Заказчика обеспечить максимально возможную параллельность проведения трансляций при старте оказания услуг. Набор услуг в полученных нами Заявках свидетельствует о намеренном создании Заказчиком условий максимально затрудняющих возможность исполнения работ по контракту.

В среднем, ООО "АПРИОРИ" и ИП "Назаров Илья Александрович" проводили по 1,8 трансляции в день, при этом они были достаточно равномерно распределены по дням недели, что видно на этом фрагменте списка трансляций:

Скриншоты: сайт ЦСТ

Если в один день проводилось несколько трансляций, то обычно они проходили в одном спорткомплексе, что многократно упрощает техническую подготовку к проведению трансляций.

Обращение к правоохранительным органам

Выявленные факты требуют внимания со стороны контрольных и надзорных органов.

По результатам нашего анализа можно предположить, что заказчик нарушил следующие законы РФ:

1. 44-ФЗ путем заложения в контракты невыполнимых требований, которые не будут активированы для Желательных исполнителей (Контрактных бомб).

2. 135-ФЗ: здесь нарушения были сразу в нескольких направлениях:

Отказ от рассмотрения предложенной нами форму подачи заявки;

Привлечение специалистов, постоянно организующих проведение трансляций к подготовке трудновыполнимых Заявок для конкурирующего Исполнителя;

Отказ включения наших специалистов в рабочую группу по подготовке Заявок;

Прямое противодействия нашей работе в наиболее рискованных для нас направлениях (вмешательство в процессы подготовки персонала, запрет на использование имеющихся на площадках возможностей для подготовки канала доступа в сеть Интернет);

Подготовка Заявок, кардинально отличающихся от тех Заявок, которые Заказчик подготавливал для Желательных исполнителей;

Отказ от предложенной нами конструктивной идеи плавного запуска работ по контракту;

Лавинообразный старт работ по контракту (по 5 параллельных точек проведения трансляций в разных районах Москвы в день, сразу в первые два дня проведения работ);

Давление на привлекаемых нами специалистов путём публикации их персональных данных в профессиональных каналах видео-операторов с предложением их блокировки путём внесения в чёрные списки;

Выбор мест проведения трансляций, в которых крайне сложно и даже невозможно организовать канал доступа в сеть Интернет, соответствующий требованиям ТЗ, при этом в Заявках заказана Услуга предоставления такого канала Исполнителем;

3. 152-ФЗ путём публикации присланных на согласование персональных данных специалистов в профессиональном телеграмм канале видео-операторов

Также просим исследовать следующую серию закупок, под общим названием "Услуги по инфографическому представлению данных":

Вопросы, ответы на которые следует найти:

1. Соответствует ли НМЦ контракта реальному объёму оказываемых услуг с учётом нормальной коммерческой прибыли? По нашим расчётам, в НМЦ контракта заложено не мене 15 000% прибыли, что является крайне подозрительным фактом.

2. По какой причине закупка по коду классификатора предметов государственного заказа 03.22.07 (сбор и анализ сведений) имеет публичное название "Услуги по инфографическому представлению данных", не позволяющее её найти специалистам по обработке и анализу данных?

3. Чем ГКУ ЦСТиСК обосновывает передачу одной из ключевых своих функций по ведению базы данных результатов спортивных мероприятий и обработке персональных данных спортсменов на внешний подряд в виде государственных закупок с потенциальным риском передачей данных сведений лицам, которые могут использовать их ненадлежащим образом в собственных коммерческих и иных целях?

4. Являются ли организации, представившие свои коммерческие предложения для формирования НМЦ данных закупок постоянными участниками процедур формирования НМЦ закупок ГУК ЦСТиСК? Участвуют ли они в закупках других гос. заказчиков и предоставляют ли коммерческие предложения другим государственным заказчикам? Могут ли они быть координируемыми поставщиками предложений ГКУ ЦСТиСК?