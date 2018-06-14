Петербурженка, забивавшая годовалую дочь бутылкой, получила срок в колонии

Жительница Петербурга признана виновной в жестоком обращении с малолетним ребенком.

В Северной столице завершился судебный процесс над горожанкой, обвиняемой в издевательствах над собственной дочерью. Суд признал женщину виновной в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, пишет КП-Санкт-Петербург.

Согласно материалам дела, фигурантка на протяжении длительного времени систематически избивала полуторагодовалую девочку. Для нанесения побоев она использовала бутылку, а также толкала коляску с малышкой. Свои действия злоумышленница сопровождала нецензурной бранью и криками. Преступные эпизоды происходили как в жилом помещении, так и на улице. Помимо физического насилия, мать не обеспечивала должный уход, нередко оставляя дочь под присмотром посторонних людей и перекладывая на них свои обязанности.

В ходе заседания подсудимая попыталась оспорить часть обвинений, заявив, что нанесла телесные повреждения ребенку лишь единожды. Однако суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщину приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV