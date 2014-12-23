Петербурженку будут судить за незаконное использование светодиодных ламп на автомобиле

Женщина созналась в содеянном, подтвердив незнание законодательных норм, запрещающих установку подобного освещения на транспортные средства.

В Петербурге мировой судья вынес решение по делу местной жительницы Юлии О., наказав её за неправомерное использование светодиодных фонарей на личном транспорте. Информацию обнародовала Объединённая пресс-служба судебных инстанций города, пишет spb.aif.ru.

Правоохранительными органами было зафиксировано, что дама передвигалась на автомобиле Hyundai Creta, оснащённом передними осветительными приборами красного оттенка. Нарушение было пресечено 24 декабря в 21:50.

Женщина созналась в содеянном, подтвердив незнание законодательных норм, запрещающих установку подобного освещения на транспортные средства. Юлия О. пояснила, что светодиоды приобрёл и смонтировал её супруг.

Судебный орган постановил временно приостановить право гражданки водить автотранспорт сроком на шесть месяцев. Светодиодные устройства красного света подлежат конфискации. Постановление пока не обретает законную силу.

Ранее мы сообщили о том, что суд оштрафовал мужчину за пьяный перфоманс с бутылкой джина в магазине на Коллонтай.

Фото: Piter.TV